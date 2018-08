Bis an die Tischkante

Die Erde geht nicht daran zugrunde, sie hat kein Umweltproblem und braucht auch nicht gerettet zu werden – die Menschheit aber durchaus. Der Klimawandel lässt sich nicht mehr leugnen.

Heiß ist es. Unerbittlich knallt die Sonne vom Himmel, die Temperaturen steigen überall in Europa auf Rekordhöhen. Seit Mitte Juni hat es in Luxemburg nicht mehr ergiebig geregnet, die Böden sind ausgetrocknet. „Das ist nur der Vorgeschmack auf das, was uns künftig bevorsteht“, warnt Andrew Ferrone, der Meteorologe der Ackerbauverwaltung.



Der Wissenschaftler verweist auf die Auswirkungen des Klimawandels, unter dem die Landwirtschaft besonders leidet ...