Die Regierung traf sich am Dienstag mit den Gewerkschaften zu einem "Tour de table", wenige Wochen vor dem "Etat de la nation" und der Budgetvorstellung.

Bipartite

Regierung plant Maßnahmen in Wohnungsbau und Steuerpolitik

Wenige Wochen bevor Premier Xavier Bettel (DP) seine Rede zur Lage der Nation im Oktober halten und der Staatshaushalt 2022 vorgestellt wird, traf sich die Regierung am Dienstagvormittag zu bilateralen Gesprächen mit den Gewerkschaften CGFP, OGBL und LCGB. Dabei ging es, wie die Vorsitzende der Gewerkschaft OGBL, Nora Back, erklärte, um einen Austausch „über die politischen Prioritäten und die soziale Situation des Landes“.

Die Gewerkschaften OGBL, LCGB und CGFP nutzten die Gelegenheit, um ihre Forderungen vorzutragen, die sich der Premier und die beiden Vize-Premiers Dan Kersch (LSAP) und François Bausch (Déi Gréng) „aufmerksam angehört haben“, wie Back nach der eineinhalbstündigen Unterredung erklärte.

Die Gewerkschaften waren zufrieden über diesen ersten „Tour de table“ und insistierten, wie Back meinte, „dass der Sozialdialog weiter am Leben gehalten wird, es zu weiteren Treffen kommt und vor allem, dass eine Tripartite zustande kommt“.

Das Kriseninstrument Tripartite sei in der Krise kaum genutzt worden, sagte LCGB-Präsident Patrick Dury. Dennoch habe es in den Krisenmonaten einen intensiven Dialog gegeben „und es wurden Maßnahmen ergriffen wie die Kurzarbeit, die den Betrieben und den Beschäftigten geholfen haben. Ohne diese Maßnahmen hätten wir die Krise nicht überstanden“, so Dury. Für den LCGB-Vorsitzenden steht fest, dass eine Tripartite angesichts der zahlreichen Herausforderungen, die dem Land bevorstehen, unumgänglich sei, „weil noch viele Fragen offen sind, wie der wirtschaftliche Neustart gelingen soll“.

Die Pandemie hat ein tiefes Loch in die Staatskasse gerissen. Rund fünf Milliarden Euro hat die Bewältigung der Krise den Staat gekostet. Obwohl die finanzielle Situation angespannt ist, habe die Regierung den Gewerkschaften zugesagt, dass sie zur Tilgung der Schulden keine Austeritätsmaßnahmen plane, sagten Dury und Back.

Laut den Gewerkschaften will Premier Bettel vor Ende des Jahres eine Tripartite einberufen. „Wir brauchen den strukturierten Sozialdialog, auch um eine Vertrauensbasis zwischen den drei Partnern zu schaffen“, sagte Dury mit Blick auf Aussagen von Michel Reckinger, Präsident der Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) und Vizepräsident der Handwerkerföderation, der die Tripartite in einem Wort-Interview eher als Hindernis bezeichnete, denn als Instrument zur Lösung von Problemen.

Über Ankündigungen, die die Regierung im Rahmen des „Etat de la nation“, beziehungsweise der Budget-Vorstellung geben wollen, gaben Back und Dury keine Details preis, allerdings war CGFP-Präsident Romain Wolff zu entlocken, dass es Ankündigungen im Bereich Wohnungsbau und Steuerpolitik geben werde.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem, dass die für 2022 geplante Re-Indexierung des Kindergeldes vorgezogen wird, damit die Familien in den Genuss der bevorstehenden Index-Tranche kommen. Diese Forderung steht nach wie vor im Raum, allerdings gab es in dieser Angelegenheit seitens der Regierung am Dienstag keine Zusage, wie Wolff erklärte.

Da Luxemburg einigermaßen gut durch die Krise gekommen ist, gehen die Gewerkschaften nicht davon aus, dass die Regierung tief greifende negative Maßnahmen ergreifen wird, „allerdings müssen wir die Vorstellung des Staatshaushalts im Oktober abwarten“, so Romain Wolff.





