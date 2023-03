Für den Autor ist es bedenklich, wie industriefreundlich die europäische Lebensmittelpolitik gestaltet wird. Beispiel Acheta domesticus - die Hausgrille.

Biodiversität auf dem Teller

Von Gilles Reding *

Die Zeiten ändern sich. Wenn früher die Anwesenheit von Würmern, Käfern, Larven oder andere Insekten in professionellen Küchen die Behörden der Lebensmittelsicherheit in Alarmbereitschaft versetzt hat, so sollen Insekten heutzutage einfach mit verzehrt werden.



Immer mehr Insekten werden von der EU als Nahrungsmittel zugelassen, so auch kürzlich das entfettete Pulver der Acheta domesticus, der Hausgrille, gemäß einer Durchführungsverordnung vom 3. Januar 2023. Laut dieser Verordnung bekommt die vietnamesische Firma Cricket One Co. Ltd. die Erlaubnis, ihr Produkt auf dem europäischen Markt zu vertreiben. Das nennt man wohl erfolgreiches Lobbying. Das Pulver darf unter bestimmten Bedingungen und in definierten Mengenverhältnissen in verschiedenen Lebensmitteln verarbeitet werden: in Mehrkornbrot und -brötchen, Crackern und Brotstangen, Getreideriegeln, trockenen Vormischungen für Backwaren, Keksen, trockenen gefüllten und ungefüllten Erzeugnissen aus Teigwaren, Soßen, verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen, Gerichten auf Basis von Leguminosen und Gemüse, Pizza, Erzeugnissen aus Teigwaren, Molkenpulver, Fleischanalogen, Suppen und Suppenkonzentraten oder -pulver, Snacks auf Maismehlbasis, bierähnlichen Getränken, Schokoladenerzeugnissen, Nüssen und Ölsaaten, Snacks außer Chips sowie Fleischzubereitungen für die allgemeine Bevölkerung.

Ich bin sicher, dass unsere Bäcker, Metzger, Bierbrauer sehnsüchtig auf diese Nachricht gewartet haben, um ihre Produkte endlich verfeinern zu können und dass die Konsumenten in Europa endlich auf legale Art und Weise ihre Jahrhunderte alten Essgewohnheiten ändern können. Aber Spaß beiseite, neben dem Aspekt der Sinnhaftigkeit von diesen „Novel Foods“ bleiben nach Analyse der Verordnung noch wichtige gesundheitsrelevante Fragen offen.

Die Allergenität von Acheta domesticus

In ihrem wissenschaftlichen Gutachten gelangt die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA zu dem Schluss, dass teilweise entfettetes Pulver aus Acheta domesticus unter den vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen in den vorgeschlagenen Mengen sicher ist. In ihrem Gutachten gibt die Behörde jedoch auch den Hinweis, dass der Verzehr dieses neuartigen Lebensmittels eine Sensibilisierung (also eine allergische Reaktion?) gegen Proteine von Acheta domesticus auslösen kann. Die Behörde empfiehlt deshalb, die Allergenität weiterzuerforschen. Die Kommission entschließt sich allerdings, dass bis zur Bewertung von etwaigen neu erforschten Daten keine spezifischen Kennzeichnungsvorschriften notwendig sind.

Es hat den Anschein, dass hier äußerste Fantasie angewendet wird, um einerseits das Novel Food zu genehmigen und sich gleichzeitig rechtlich abzusichern.

Und dann wird es noch sportlicher: In ihrem Gutachten stellte die Behörde zudem fest, „dass der Verzehr von teilweise entfettetem Pulver aus Acheta domesticus allergische Reaktionen bei Personen auslösen kann, die gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben allergisch sind, weil weitere Allergene in das neuartige Lebensmittel gelangen können, wenn diese Allergene in dem Substrat enthalten sind, das an die Insekten verfüttert wird“. Daher ist es angezeigt, dass Lebensmittel, die Hausgrillenpulver enthalten, entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Einfach erklärt: Wenn auf der Verpackung eines Lebensmittels ein Hinweis zu finden ist, dass dessen Verzehr „allergische Reaktionen bei Personen auslösen kann, die gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben allergisch sind“, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Insektenpulver beigemischt wurde.

Es hat den Anschein, dass hier äußerste Fantasie angewendet wird, um einerseits das Novel Food zu genehmigen und sich gleichzeitig rechtlich abzusichern. Die Kommission erlaubt also für die Dauer von fünf Jahren ein neues Lebensmittel, das von einem einzelnen Produzenten hergestellt wird, ohne genau zu wissen, ob dessen Verzehr zu allergischen Reaktionen führen kann. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Die zahlreichen Lebensmittelskandale der Vergangenheit rechtfertigen sicherlich, dass im Bereich der Lebensmittelsicherheit die Kompetenz und Entscheidungsgewalt bei der EU liegen. Ich bin allerdings der Meinung, dass die nationalen Staaten bei der Zulassung von Lebensmitteln und Additiven ein Vetorecht behalten müssten, vor allem wenn nicht alle wissenschaftlichen Daten vorliegen, oder die Argumentation von der Kommission irreführend sein kann.

Insekten-Marketing

Neben den gesundheitsrelevanten Gesichtspunkten stellt sich die Frage, warum man Insekten essen soll, anstatt beispielsweise Fleisch, Milch oder Käse. In den Medien findet gerade ein regelrechtes Feuerwerk an Argumenten für den Verzehr von Insekten statt: Insekten sind proteinreich und eine exzellente Quelle von Omega-3-Fettsäuren, B-Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen.

Die Züchtung von Insekten soll zudem klimafreundlicher sein im Vergleich zu Fleisch: Sie brauchen weniger Platz und Wasser als Rinder, Schweine und Hühner und verursachen weniger Treibhausgas-Emissionen. Außerdem sollen Insekten als zusätzliche Proteinquelle die wachsende Weltbevölkerung sicher und günstig versorgen und somit als wichtiges Element im Kampf gegen die Hungersnot fungieren. Aber ist es nicht so, dass zuerst die Armut bekämpft werden sollte, um die Hungersnot zu reduzieren? Es fällt auf, dass flächendeckend kaum Gegenargumente aufgeführt werden, und es kommt einem ein bisschen so vor wie eine groß angelegte Vermarktungskampagne, um nach und nach die Akzeptanz bei der Weltbevölkerung zu steigern.

Aber ist es nicht so, dass zuerst die Armut bekämpft werden sollte, um die Hungersnot zu reduzieren?

Vielleicht ist der Grund für diese positive Kampagne auch einfacher als gedacht, und es geht eigentlich nur ums Geld und um den Konsum: Da Insekten ressourcenschonender gezüchtet werden können, sind sie billiger in der Produktion und die Gewinne der Lebensmittelindustrie können gesteigert werden. Denn eigentlich bleibt es bei der Massenzucht, jetzt eben mit Insekten, und zwar vielleicht in noch größerem Maßstab, denn wie viele Hausgrillen müssen in Wirklichkeit gezüchtet werden, um eine Milchkuh zu ersetzen?

„Back to the roots“

Es ist schon bedenklich, wie industriefreundlich die europäische Lebensmittelpolitik gestaltet wird (Stichwort unter anderem auch Nutriscore). Die Frage ist, ob Luxemburg diese Entwicklung proaktiv unterstützen und begleiten soll? In Schulen in den Niederlanden, Wales und Australien laufen bereits Pilotprojekte mit „Insekten-Menüs“. Soll Luxemburg sich dem anschließen und den Kindern in den Kantinen Salat mit sautierten Mehlwürmern servieren? Ich denke nicht.

Zuerst sollten klare Strategien weiterentwickelt werden, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Es sollte auf Qualität, statt auf Quantität gesetzt werden. Wenn wir uns nachhaltiger ernähren und unseren „Fußabdruck“ reduzieren möchten, müssen wir weg vom billigen Massenkonsum. In Kantinen sollten konsequent regionale, saisonale und Bio-Produkte angeboten werden, in Partnerschaft mit der hiesigen Wirtschaft.

Die luxemburgische Landwirtschaft und das Lebensmittelhandwerk stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität. Sie können eine herausragende Rolle spielen, um das Land auf dessen Weg in die Nachhaltigkeit zu begleiten. Und deswegen gilt es gerade diese Branche vorrangig zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern.

* Der Autor ist Direktor der Affaires environnementales et technologies bei der Chambre des métiers

