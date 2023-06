Vom Bildungsministerium hinters Licht geführt

Am Dienstag stimmt das Parlament über ein Gesetz ab, mit dem das Bildungsministerium eigene Interessen verfolgt und seinen Partner CGFP im Regen stehen lässt.

Am Dienstag stimmt das Parlament über das Omnisbusgesetz ab, das erklärtermaßen zum Ziel hat, die schulische Inklusion von Schülern mit spezifischen Bedürfnissen in den Grund- und Sekundarschulen sowie in den Kompetenzzentren zu verbessern.

An dem Gesetz haben drei CGFP-Unterorganisationen (ALEE, SPEBS und SLEG) im Rahmen einer Arbeitsgruppe mitgewirkt, allerdings fühlen sie sich vom Ministerium betrogen - zum einen, weil das Gesetz laut den Gewerkschaften „inhaltlich nicht dem entspricht, was ausgemacht worden war“. Zum anderen, weil das Ministerium heimlich seine ganz eigene Agenda verfolgt und das Omnibusgesetz einem anderen Gesetzentwurf vorgezogen hat, um den es den Gewerkschaften in der Arbeitsgruppe eigentlich ging: die Neuregelung der Arbeitsbedingungen des edukativen und psychosozialen Personals. Dabei hatten das Ministerium und die Gewerkschaften (schriftlich) vereinbart, dass beide Gesetze dieselbe Timeline haben und noch vor der Sommerpause verabschiedet werden sollten.

Nun kommt aber lediglich das Omnibusgesetz zur Abstimmung. Das andere Gesetz liegt seit Ende Februar beim Staatsrat und wird voraussichtlich nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet werden können. Das heißt: Die Gewerkschaften schauen bei dem ihnen wichtigen Gesetz über die Arbeitsbedingungen in die Röhre, während das Bildungsministerium seine Interessen im Omnibusgesetz wie geplant durchgesetzt bekommt.

Neuerungen im Omnibusgesetz

Worum geht’s? Das Omnibusgesetz sieht im Secondaire die Schaffung von so genannten Equipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques (ESEB) vor, die wie im Fondamental für die Diagnose und die Begleitung von förderbedürftigen Schülern zuständig sind. Im Fondamental werden künftig Assistants pour enfants à besoins spécifiques (A-EBS) eingesetzt, Agenten mit einem DAP-Diplom, die den Lehrern bei leichten Aufgaben zur Hand gehen sollen. Damit förderbedürftige Schüler schneller Hilfe bekommen, wird die Frist zur Erstellung der Diagnosen verkürzt - auf vier Wochen im Fondamental und Secondaire und auf drei Monate in den Kompetenzzentren.

Ferner wird mit dem Omnibusgesetz das Service national de l’éducation inclusive (SNEI) geschaffen - eine ministerielle Abteilung, die als Mission hat, „die inklusive Bildung zu fördern und die Qualität der Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf weiterzuentwickeln“. Das SNEI ist sozusagen die übergeordnete Instanz über allen involvierten Dienststellen und soll die Koordination und die Kommunikation zwischen den Akteuren verbessern.

Erkenntnisse aus dem Evaluierungsbericht

Die Neuerungen im Gesetz sind zum Teil auf Erkenntnisse aus dem kürzlich vorgestellten Evaluierungsbericht über die schulische Inklusion zurückzuführen. Er hatte einige Schwachstellen aufgedeckt, wie zum Beispiel, dass die Schüler zu lange auf Hilfe warten müssen. Zum Teil werden in dem Gesetz aber auch Elemente aus dem Abkommen vom 16. November 2021 zwischen dem Bildungsministerium und den CGFP-Unterorganisationen ALEE, SLEG und SPEBS über die Neuregelung der Arbeitsbedingungen des erzieherischen und psychosozialen Personals umgesetzt.

Das Ministerium war sich nicht zu schade, eigene Anliegen, die nicht Teil des Abkommens sind, ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung einzufügen. Yves Kails stellvertretend für die drei CGFP-Unterorganisationen

Die Gewerkschaften fühlen sich aus zwei Gründen vom Ministerium betrogen. Zum einen, „weil das Gesetz in seiner finalen Fassung inhaltlich nicht dem entspricht, was besprochen wurde und was im Vorentwurf stand“. Das sagen Claudia Dias (SPEBS), die in einem Kompetenzzentrum arbeitet, und Yves Kails (ALEE), ESEB-Agent im Fondamental, stellvertretend für die drei CGFP-Gewerkschaften. „Da sind vom Ministerium einseitig und ohne unsere Zustimmung Elemente herausgenommen worden und neue hinzugekommen, obwohl wir ausgemacht hatten, dass keine Dokumente ohne die Zustimmung des jeweils anderen Verhandlungspartners herausgehen“, erklärt Dias.

Yves Kails stört sich am meisten an der Einführung des Schulassistenten (A-EBS) im Fondamental. Die Funktion sei im Abkommen nicht vorgesehen gewesen. „Das Ministerium wollte mit uns ausschließlich die Anliegen im Abkommen besprechen, war sich am Ende aber nicht zu schade, eigene Anliegen, die nicht Teil des Abkommens sind, ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung einzufügen“, ärgert er sich.

Neue Missionen, aber kein Personal

Claudia Dias sorgt sich, weil im Omnibusgesetz neue Missionen und Aufgaben für die soziopädagogischen Agenten definiert werden, wie der Kinderschutzbeauftragte, und weil die Fristen zur Erstellung einer Diagnose stark verkürzt werden. „Diese Aufgaben können nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden, wenn die Qualität der Arbeit weiterhin gut sein soll“, sagt sie. Von zusätzlichem Personal aber sei im Omnibusgesetz keine Rede.

Das Gesetz enthält aber noch einen weiteren Punkt, der laut den Gewerkschaften im Vorentwurf so nicht vorgesehen war: die Schaffung des Service national de l’éducation inclusive (SNEI). Ein Großteil der dem SNEI zugewiesenen Aufgaben würden derzeit bereits vom Service de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques (S-EBS) wahrgenommen, heißt es im Entwurf. Doch durch die Einrichtung einer neuen ministeriellen Abteilung werde „dessen Legitimität gestärkt und die Bedeutung des Themas Inklusion hervorgehoben“.

Wir haben schon sehr viele Dienst- und Hilfsstellen. Nun kommt noch eine dazu, die sich in alles einmischen will. Claudia Dias, stellvertretend für die drei CGFP-Unterorganisationen

Das klingt gut, heißt aber tatsächlich: Das SNEI erhält weitreichende Kompetenzen und wird letztendlich in allen Inklusionsfragen das Sagen haben und bestimmen können, was, wo und auf welche Weise umgesetzt wird, was einer Entmachtung der Schulen und Kompetenzzentren gleichkommt und diese zu Befehlsempfängern degradiert, „die nur noch ausführen, was das SNEI anordnet, statt selbst kreativ zu werden und den realen Bedürfnissen ihres Tätigkeitsfeldes entsprechend selbst zu entscheiden, was das Beste für die Schüler ist“, befürchtet Claudia Dias. „Wir haben schon sehr viele Dienst- und Hilfsstellen. Jetzt kommt noch eine dazu, die sich in alles einmischen will“, so die Gewerkschafterin.

Ein weiterer administrativer Wasserkopf

Die Gewerkschafter befürchten einen zusätzlichen administrativen Wasserkopf und halten die Schaffung einer zentralen Koordinationsstelle für unnötig und sogar kontraproduktiv, weil dadurch die Prozesse noch schwerfälliger und langsamer würden. „Es heißt immer, die Hilfe muss schneller bei den Kindern ankommen. Aber wir schaffen immer neue Dienststellen mit immer mehr zwischengeschalteten Personen, die eine Entscheidung treffen müssen, bevor eine Maßnahme umgesetzt werden kann.“ Das bremse das soziopädagogische Personal, das im direkten Kontakt mit den Schülern arbeitet, zusätzlich aus. „Die neue Abteilung wird nicht dazu beitragen, die Akteure besser zu vernetzen, da es sich um eine ministerielle Abteilung handelt mit Agenten, die einen theoretischen Blick auf die Fälle haben. So kann man nicht reaktiv sein und sich kein wirklichkeitsnahes Bild machen.“

Die Gewerkschaften sind darüber hinaus auch sauer, weil das Ministerium sich nicht an die Abmachung gehalten hat, wonach beide Gesetze dieselbe Timeline haben und beide noch vor der Sommerpause verabschiedet werden sollen. Das war in einem internen Dokument schriftlich so festgehalten worden. Tatsächlich hat das Ministerium das Omnibusgesetz prioritär behandelt und zeitgleich mit dem Depot des Entwurfs (am 27. Februar 2023) beim Staatsrat um ein Dringlichkeitsgutachten gebeten - bei dem Entwurf über die Arbeitsbedingungen hingegen nicht. Das Ergebnis: Das Gutachten zum Omnibusgesetz lag innerhalb von drei Wochen vor, so dass das Gesetz am Dienstag verabschiedet werden kann, während das Gutachten zu den Arbeitsbedingungen weiter auf sich warten lässt und das Gesetz aller Voraussicht nach nicht mehr vor der Sommerpause durchs Parlament gehen wird.

Warum das Omnibusgesetz dem MEN so wichtig ist

Dass das Omnibusgesetz dem Ministerium besonders wichtig ist, dürfte vor allem mit Laurent Dura zu tun haben. Dura ist Leiter des Service de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques (S-EBS) und Autor des Omnibusgesetzes.

Dura wurde am 1. April 2018 zum Direktor der Education différenciée (Ediff) ernannt, die drei Monate später mit dem neuen Inklusionsgesetz abgeschafft wurde. Er ist somit Direktor einer Struktur, die es nicht mehr gibt, trägt aber noch den Titel. Seine tatsächliche Funktion ist die eines Abteilungsleiters (Chef de service). Sein Mandat als Direktor läuft am 31. März 2025 aus. Vorstellbar wäre, dass Dura als Ediff-Direktor zurücktritt und vom Minister zum Direktor des SNEI ernannt wird, womit seine Karriere als Direktor bis 2030 abgesichert wäre. Das alles muss aber noch vor dem Regierungswechsel, also vor der Sommerpause, in trockene Tücher gebracht werden. Daher die Eile und der Druck auf den Staatsrat.

Das Ministerium hingegen erklärt auf Nachfrage, das Dringlichkeitsgutachten sei beantragt worden, weil das Omnibusgesetz „dringende und wichtige Maßnahmen beinhaltet, insbesondere den Kinderschutzbeauftragten (child protection officer), der kommendes Schuljahr in Kraft treten soll“. Das Argument ist nicht haltbar. Das Gesetz sieht nämlich auch die Schaffung eines Chef de département vor, der die Arbeit des soziopädagogischen Personals koordinieren soll. Das Ministerium hat die Schulen bereits vergangenes Jahr angewiesen, einen Chef de département einzustellen, obwohl das Gesetz noch gar nicht in Kraft ist. Dazu brauche es nicht zwingend eine gesetzliche Basis, erklärte das Bildungsministerium auf Nachfrage. Wenn also Abteilungsleiter ohne Gesetz eingestellt werden können, dann gilt das auch für Kinderschutzbeauftragte.

Umfrage: Dura umgeht Schuldirektionen

Dass der Gedanke der Entmachtung der Schulen durch die Schaffung des SNEI übrigens nicht ganz abwegig ist, zeigt eine Umfrage, die Laurent Dura im vergangenen April beim soziopädagogischen Personal in den Sekundarschulen durchgeführt hat. Er ließ die Agenten direkt anschreiben und erkundigte sich über Arbeitsbedingungen und Budgetfragen, ohne die jeweiligen Schuldirektoren einzubinden oder sie über die Umfrage in Kenntnis zu setzen, wie aus mehreren Quellen zu erfahren war. Immerhin gehören die Agenten zum Schulpersonal und unterstehen der Autorität des Schuldirektors. Das Ministerium erklärte auf Nachfrage, es sehe nicht, weshalb diese Vorgehensweise ein Problem darstellen sollte. Es sei die Rolle des S-EBS, sich bei den Agenten zum Beispiel nach deren Bedarf an Weiterbildung zu erkundigen.

