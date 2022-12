Der Staatsrat hat Einwände bezüglich des Gesetzesentwurfs zur Verlängerung der Schulpflicht auf 18 Jahre. Noch dazu wird der Sinn infrage gestellt.

Verlängerung auf 18 Jahre

Bildungsminister Meisch muss in Sachen Schulpflicht nachsitzen

Das hatte sich Bildungsminister Claude Meisch (DP) wohl leichter vorgestellt: Bei der Schulrentrée 2021 überraschend angekündigt, ist die Verlängerung der Schulpflicht von heute 16 auf 18 Jahre längst nicht in trockenen Tüchern. Der Staatsrat hat den Gesetzesentwurf wegen einer Reihe juristischer Unsicherheiten zwecks Überarbeitung noch einmal an die Verfasser zurückgegeben.



Das Ziel darf nicht darin bestehen, die Jugendlichen einfach zwei Jahre länger in der Schule zu behalten. Der Staatsrat in seinem Gutachten

Mit formellen Einwänden spart die Hohe Körperschaft nicht in ihrem Gutachten. Das Ziel dürfe nicht darin bestehen, die Jugendlichen einfach zwei Jahre länger in der Schule zu behalten, vielmehr sei es notwendig, „die Zwecke, die eine solche Verlängerung rechtfertigen, genauer festzulegen“. Jedoch stoßen die Autoren des Entwurfs bereits bei der Argumentation, die für eine solche Verlängerung spricht, beim Staatsrat auf Granit.

Argumentation fehlt es an fundierten Grundlagen

Begründet wird sie mit der „ständigen demografischen und soziologischen Entwicklung“, der „zunehmenden Komplexität der luxemburgischen Gesellschaft“ und einer „erhöhten Heterogenität“ der Studierenden. Zahlen, die dies belegen, fehlen allerdings. Der Staatsrat hingegen stellt fest, „dass Multikulturalität und Mehrsprachigkeit seit der letzten Reform der Schulpflicht im Jahr 2009 keine neuen Elemente im Rahmen des luxemburgischen Schulkontextes“ aufweisen würden.

Als weiteres Argument führen die Verfasser den „außerordentlichen Fortschritt bei der Entwicklung alternativer didaktischer Methoden, die sich auf attraktive Weise an Schulabbrecher richten“ an. In diesem Zusammenhang wirft der Staatsrat die Frage auf, weshalb diese didaktischen Methoden nicht längst eingeführt wurden. Auch die Forderung nach einer systematischen Kontrolle - einmal im Monat statt einmal im Jahr -, um Verstöße gegen die Schulpflicht zu verringern, rechtfertige die Verlängerung nicht.

Wird die Einstellung von Jugendlichen ab 16 verboten?

Die hohe Schulabbrecherquote am Ende der derzeitigen Schulpflicht würde zu einer hohen Jugendarbeitslosigkeit führen, begründen die Verfasser außerdem, ohne jedoch die Quote der Jugendlichen mit Arbeitsverträgen eingehender zu analysieren, wie der Staatsrat entgegenhält.

„Indem der Staat die Schulpflicht um zwei Jahre verlängert, ohne Möglichkeit der Befreiung von der Schulpflicht für Jugendliche, […] verbietet er de facto die Einstellung von Jugendlichen, die zwischen dem vollendeten 16. und 18. Lebensjahr ins Berufsleben einsteigen möchten, ohne eine formale Ausbildung zu absolvieren“, heißt es in dem Gutachten, in dem auch noch erwähnt wird, dass eine Reihe von Stellen in den Laufbahnen C und D beim Staat bereits ab 17 Jahren besetzt werden könnten. Das geplante Gesetz würde daher implizit eine Anhebung des Alters für den Beginn dieser Laufbahnen bedeuten.

Schulische Probleme, die dazu führen, dass Jugendliche mit 16 Jahren die Schule verlassen, haben ihren Ursprung oft in der Grundschule. Arbeitnehmerkammer

Die Handwerkskammer bewertet die Maßnahme als kontraproduktiv und befürchtet, dass Jugendliche, die bisher ihren Weg frei wählen konnten und nun gezwungen werden, weiter zur Schule zu gehen, ihre Motivation verlieren könnten. Die Arbeitnehmerkammer weist darauf hin, dass „schulische Probleme, die dazu führen, dass Jugendliche mit 16 Jahren die Schule verlassen, ihren Ursprung oft in der Grundschule haben“ und regt an, „in die Erforschung alternativer didaktischer Methoden und Pädagogik zur Vermeidung von Schulversagen zu investieren, anstatt eine Verlängerung der Schulpflicht in Betracht zu ziehen“.

Auch die fehlenden Angaben zu möglichen zusätzlichen Strukturen für die Aufnahme von „Schulabbrechern“ werden bemängelt. Schließlich kommt die Hohe Körperschaft nicht umhin festzustellen, dass der Gesetzesentwurf wohl nicht im Einklang mit der Reform des Jugendschutzes sei, die sich derzeit auf dem Instanzenweg befinde.

