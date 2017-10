(mig) - Die Personalvertretung der „Education différenciée“ ist in heller Aufregung. Teile des Ediff-Personals werden den neu geschaffenen Regionaldirektionen unterstellt. Sie unterliegen dann nicht mehr der Weisungsbefugnis der Ediff, sondern der Direktoren. Betroffen sind 169 Fachkräfte (u. a. Pädagogen, Psychologen und Sonderpädagogen), die in den Regelschulen im Rahmen der multiprofessionellen Teams (EMP, jetzt ESEB) mit Kindern mit speziellem Förderbedarf arbeiten.



Über diesen hierarchischen Wechsel ist man bei der Ediff alles andere als begeistert. Die Personalvertretung (EEGED) möchte diesen Wechsel, der in den kommenden zwei Wochen vollzogen werden soll, unbedingt verhindern.



Die Ediff sieht sich als unabhängigen und wichtigen Partner, der den Blick von außen auf die Kinder hat, wenn es darum geht, eine Diagnose zu stellen, den Förderbedarf zu analysieren und das Förderprogramm zusammenzustellen. Die Personalvertreter fürchten um diese Unabhängigkeit, wenn sie in das Grundschulsystem integriert werden.



„Wir wollen unsere Neutralität gegenüber den Eltern und den Schulen bewahren“, hieß es gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Lehrergewerkschaft SEW/OGBL, der Teile der Personalvertretung angehören. Kleinlautes Eingeständnis. Hinzu kommt die Angst, in der Regelschule, wo bekanntlich Lehrermangel herrscht, andere Aufgaben übernehmen zu müssen, z. B. Lehrervertretungen, Hausaufgabenaufsicht oder Ähnliches.



Doch solche Vorfälle hat es nicht gegeben, räumte gestern die Vorsitzende der Personalvertretung, Claudine Olinger, auf Nachfrage ein, nachdem in den vergangenen Tagen Berichte kursiert waren über Ediff-Personal, das abgezogen worden sei, um die Löcher im Fondamental zu stopfen.



Ministerium wehrt sich vehement



Vorwürfe, gegen die das Ministerium sich heftig gewehrt hat. Die Angst, dass sich etwas an den Arbeitsbedingungen der Ediff-Fachkräfte ändern würde, sei unbegründet, hieß es gestern auf Nachfrage aus dem Bildungsministerium. „Es wird kein Personal aus der Ediff abgezogen, um Löcher zu stopfen“, so ein Vertreter des Ministeriums. Im Gegenteil. Man werde in den kommenden Jahren massiv Personal rekrutieren, um die Förderteams in den Schulen aufzustocken, allein um 40 Posten in diesem Jahr.



Indem es das Ediff-Personal den regionalen Direktionen unterstellt, möchte das Ministerium erreichen, dass die Fördermaßnahmen schneller bei den Kindern ankommen.



Bislang haben nämlich zwei Instanzen – der Schulinspektor und die Ediff – über die Verteilung der Ressourcen in den Förderteams entschieden. Dabei kam es immer wieder zu Kompetenzgerangel und somit auch zu Verzögerungen. Jetzt liegt die Planung und Organisation der Hilfsmaßnahmen in einer einzigen Hand. Davon verspricht man sich eine Beschleunigung der Prozeduren.



Nicht so der SEW. Die Gewerkschaft ist der Ansicht, dass der administrative Aufwand nur noch größer wird. SEW-Präsident Patrick Arendt zweifelt zudem an der Kompetenz der Regionaldirektionen und befürchtet, dass es darauf hinausläuft, dass der Umfang der Förderung vom Personalbestand abhängt, dass also Kinder nicht gefördert werden, weil keine Ressourcen verfügbar sind.



"Aufregung unbegründet"



Der Vorsitzende der anderen Lehrergewerkschaft (SNE), Patrick Remakel, weiß um die Unzufriedenheit bei manchen Ediff-Vertretern über den hierarchischen Wechsel. Er ist auch der Ansicht, dass das Ministerium das Personal reichlich spät (am 22. August) darüber in Kenntnis gesetzt hat.



Die Aufregung allerdings hält er für unbegründet. Zum einen, „weil sich an der Arbeit nichts ändert“, zum anderen, „weil es sich um eine Übergangsphase handelt“. Laut den Plänen des Ministeriums haben alle Ediff-Fachkräfte nächstes Jahr die Wahl, in den Förderteams zu bleiben oder in eines der acht Kompetenzzentren zu wechseln, wenn sie das wünschen und das entsprechende Profil haben.