Bilder der Befreiung

Warum Gedenken und historische Einordnung von vielen Schultern getragen werden müssen.

Wenn man die Fotos betrachtet, die am 10. September 1944 beim Einzug der Amerikaner in die Hauptstadt gemacht wurden, könnte man fast glauben, sie seien gerade erst aufgenommen worden und nicht vor 75 Jahren. Tony Krier und viele andere Fotografen dokumentierten die Freude und Erleichterung in den Straßen der Hauptstadt nach vier Jahren Naziherrschaft. Ihre Bilder erinnern daran, wie nah der Krieg in Wirklichkeit sein kann.

Auch im September 1944, dem Monat der Befreiung, den die Luxemburger so sehnsüchtig erwartet hatten nach der Landung der Alliierten in der Normandie, war der Krieg keineswegs beendet ...