Die Hackervereinigung C3L hält den Entwurf von Justizministerin Sam Tanson, die die Vorratsdatenspeicherung neu regeln soll, für einen „schlechten Witz".

Vorratsdatenspeicherung

Chaos Computer Club: “Big Tanson is watching you”

Ines KURSCHAT Die Hackervereinigung C3L hält den Entwurf von Justizministerin Sam Tanson, die die Vorratsdatenspeicherung neu regeln soll, für einen „schlechten Witz“.

Mit einem deutlichen Nein weist der Chaos Computer Club den neuen Entwurf zur Vorratsdatenspeicherung von Justizministerin Sam Tanson zurück. Banner: Chaos Computer Club Lëtzebuerg

Mit einem deutlichen Nein weist der Chaos Computer Club Pläne von Blau-Rot-Grün zur Reform der Vorratsdatenspeicherung zurück. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte 2014 die bestehende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland als nicht konform mit EU-Recht verworfen. Es folgten zwei weitere Richtungsurteile vom Europäischen Gerichtshof, woraufhin Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) Anfang Februar einen neuen Entwurf dem Parlament vorlegte.

Der Text sehe vor, dass grundsätzlich weiter „massiv Daten von Bürgern gesammelt werden können“, schreibt der Luxemburger Ableger der Hackervereinigung Chaos Computer Club (C3L) in einer Stellungnahme. Von einem Anruf solle in Zukunft die Uhrzeit, die Länge, die Verbindungsdaten (wer mit wem), der Standort und eventuell die Telefonmarke sowie die darauf abgelegte Software gespeichert werden. Der Inhalt des Telefonats selbst werde nicht aufgeschlüsselt, allerdings lassen die Metadaten Rückschlüsse zu.

Mehr Daten als nötig

Der C3L wirft der Justizministerin vor, mehr Daten zu sammeln als nötig. Die Rechtsprechung sieht vor, dass Sammlungen persönlicher Daten auf ein striktes Minimum limitiert werden und den Rechtsprinzipien von Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit folgen müssen. Die Ministerin habe ihre „Terror- oder organisierte Verbrechens-Keule ausgepackt“, habe aber vergessen, zu erwähnen, dass laut dem Entwurf „alle Arten von Kleinkriminalität“ von der Vorratsdatenspeicherung erfasst werden können.

Tatsächlich soll die Justiz schon bei Verdacht auf eine Straftat, auf die die Mindeststrafe von einem Jahr steht, Zugriff zu diesen Verbindungsdaten bekommen können. Darunter falle die Beleidigung von Abgeordneten, so der C3L, der daran erinnert, dass Xavier Bettel dies selbst einst kritisiert habe.

Schwammige Begriffe

Zentrale Begriffe seien nicht präzise genug definiert, etwa was „große Menschenansammlungen“ sind oder was die „erhöhte Kriminalitätsrate“ an Orten betrifft, an den Verbindungsdaten grundsätzlich für sechs Monate durch den Telefonanbieter gespeichert werden sollen. Weder die Zusammensetzung der neu zu schaffenden Kommission, die diese Risikozonen bestimmen soll, stehe fest, noch sei klar, wie einmal als Risikoort deklarierte Bereiche wieder umdeklariert werden könnten.

Bedenklich findet der C3L zudem, dass das Gesetz verabschiedet wird, die Kommission aber erst drei Monate später erstmalig zusammenkommt - so lange wissen die Deputierten nicht, wo und wie extensiv die Vorratsdatenspeicherung ist, für die sie gestimmt oder die sie abgelehnt haben. Für einen „schlechten Witz“ hält der Club darüber hinaus die gesetzliche Auflage von Justizministerin Sam Tanson, die Umsetzung und Anwendung der Vorratsdatenspeicherung lediglich alle drei Jahre überprüfen zu wollen.

