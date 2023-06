In seiner traditionellen Ansprache zum Nationalfeiertag lobt der Premier den Zusammenhalt in Luxemburg in Krisenzeiten.

Ansprache zum Nationalfeiertag

Bettel: „Zusammen für ein noch besseres Luxemburg“

In seiner traditionellen Ansprache zum Nationalfeiertag lobt der Premier den Zusammenhalt in Luxemburg in Krisenzeiten.

(siM) – Als Tag zum Feiern, der aber auch Gelegenheit biete, in sich zu gehen, beschreibt Premierminister Xavier Bettel den Nationalfeiertag in seiner traditionellen Ansprache am Vorabend. „Krisenzeiten sind keine leichten Zeiten“, so Bettel, der an die Pandemie erinnerte und von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der Energie- und Inflationskrise sowie drei erfolgreichen Tripartiten sprach. Nicht nur hätte die Kaufkraft gestärkt, sondern auch der soziale Frieden im Land bewahrt werden können.

Was Luxemburg ausmacht: Solidarität, Zusammenhalt und ungebremster Optimismus, mit dem wir unsere eigene Zukunft angehen. Premier Xavier Bettel

Dieser Erfolg sei nicht das Werk einer einzelnen Regierung oder Person, sondern von allen, „die bereit waren, ihre Verantwortung zu übernehmen“ und „aufeinander zugegangen sind, um gemeinsam Lösungen im Interesse aller zu finden, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen“, betonte er. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger hätten in den letzten Monaten und Jahren bewiesen, was Luxemburg ausmache: „Solidarität, Zusammenhalt und ungebremster Optimismus, mit dem wir unsere eigene Zukunft angehen.“

Nationalfeiertags-Ticker: Prinz Charles erstmals in Esch/Alzette Aufwärmen für die größte Party des Jahres: Alle Ereignisse rund um die den Nationalfeiertag in Luxemburg finden Sie in unserem Liveticker.

Auch wenn es dem Land, objektiv betrachtet, gut gehe, vergaß der Premierminister nicht jene Menschen zu erwähnen, die Probleme hätten, über die Runden zu kommen oder eine bezahlbare Wohnung zu finden. „Ihre Sorgen und Ängste müssen ernst genommen werden. Sie sind es, die uns motivieren müssen, uns auch in den kommenden Jahren für ein noch besseres, solidarischeres und nachhaltigeres Luxemburg einzusetzen“, so Bettel.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.