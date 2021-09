Vor der UN-Vollversammlung in New York spricht Premier Xavier Bettel über die Corona-Pandemie und die Klimakrise.

Bettel vor UN-Vollversammlung

"Lassen Sie uns handeln"

Vor der UN-Vollversammlung in New York spricht Premier Xavier Bettel über die Corona-Pandemie und die Klimakrise.

(jwi) - In seiner Rede in der Nacht auf Samstag vor der UN-Vollversammlung in New York rief Premierminister Xavier Bettel (DP) zu mehr Solidarität in Bezug auf die weltweite Verteilung von Corona-Vakzinen auf. „Der Zugang zu Impfstoffen ist ungleich. Und solange dies der Fall ist, werden wir vor neuen Varianten (...) nicht sicher sein.“

Luxemburg sei aus diesem Grund bereit, die Bemühungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fortzusetzen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Pandemie bewältigen können, wenn wir auf Solidarität und Wissenschaft setzen." Zudem dankte er dem Gesundheitspersonal für deren Einsatz in der Corona-Krise.

In der Rede ging der luxemburgische Premierminister ebenfalls auf den Klimawandel ein. Business as usual sei laut Bettel keine Option mehr. „Wir dürfen nicht aufgeben. Lasst uns beharrlich sein. Lassen Sie uns handeln. Lassen Sie uns gemeinsam an der Bewältigung der Herausforderungen arbeiten, vor denen die Menschheit steht.“

In seiner Rede ging der luxemburgische Premierminister ebenfalls auf den Klimawandel ein. Screenshot: Luxembourg at the UN/Twitter

Die Regierungen alleine hätten nicht alle Schlüssel in der Hand. Sie müssten gemeinsam mit dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft, den Bürgern und insbesondere den jungen Menschen handeln, die sich zu Recht Sorgen um ihre Zukunft machen, so Bettel.



In einem Schreiben des Staatsministeriums am Samstag heißt es zudem, Bettel habe sich in New York ebenfalls mit dem Generalsekretär der UN sowie mit den Regierungen aus dem Kosovo und Serbien getroffen.

