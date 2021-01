Der luxemburgische Premier zeigt sich geschockt und setzt seine Hoffnungen jetzt auf Joe Biden.

Bettel verurteilt Geschehnisse in Washington

Premierminister Bettel setzte am frühen Donnerstagmorgen einen Tweet ab, in dem er die Geschehnisse in Washington als Attacke auf die Demokratie und die Pressefreiheit scharf verurteilt. Gleichzeitig verleiht er seiner Hoffnung Ausdruck, dass der gewählte Präsident die Spaltung in der US-Gesellschaft wieder kitten möge.

Ech sinn déif besuergt iwwer d‘Biller déi eis vu Washington areechen. Et ass eng Attaque op Demokratie an op Pressefräiheet. Ech gleewen un d‘Fundamenter vun eise gemeinsame Wäerter an un d’Determinatioun vum President-elect @JoeBiden d’Land a seng Leit nees zesummen ze brengen. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 6, 2021





