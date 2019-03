Am zweiten Tag der Visite des russischen Premierministers Dmitri Medwedew stand neben den bilateralen Beziehungen vor allem das angespannte Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland im Mittelpunkt. Premier Bettel setzt daher weiter auf Dialog.

Bettel und Medwedew: "Wir müssen reden"

Danielle SCHUMACHER Am zweiten Tag der Visite des russischen Premierministers Dmitri Medwedew stand neben den bilateralen Beziehungen vor allem das angespannte Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland im Mittelpunkt. Premier Bettel setzt daher weiter auf Dialog.

Am zweiten Tag seiner Visite legte der russische Premierminister Dmitri Medwedew zunächst einen Kranz am Monument National de la Solidarité nieder. Anschließend stattete er dem Parlament einen Besuch ab, wo er mit Kammerpräsident Fernand Etgen, den Fraktionsvorsitzenden sowie mit den Mitgliedern des außenpolitischen Ausschusses zusammentraf. Im Anschluss wurde Medwedew von Großherzog Henri in Audienz empfangen.

Bei den politischen Unterredungen ging es natürlich um die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Luxemburg. Premierminister Xavier Bettel wie auch sein russischer Amtskollege Medwedew bezeichneten die Beziehungen zwischen den beiden Ländern bei der anschließenden Pressekonferenz als sehr gut. So wurden denn auch gleich zwei Abkommen unterzeichnet, einmal ging es um Kultur, bei dem zweiten Abkommen handelte es sich um ein Wirtschaftsabkommen.



13 Premier Bettel und sein russischer Amtskollege Medwedew legten ein Blumengebinde am Monument national de la solidarité nieder. Foto: SIP / Emmanuel Claude

Premier Bettel und sein russischer Amtskollege Medwedew legten ein Blumengebinde am Monument national de la solidarité nieder. Foto: SIP / Emmanuel Claude

Die beiden Regierungschefs sprachen mit den Vertretern der Opferverbände.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz wiesen Premier Bettel und der russische Regierungschef Medwedew auf die guten bilateralen Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern hin.

Im Anschluss an die politischen Gespräche wurden zwei Abkommen zwischen Luxemburg und Russland unterzeichnet. Einmal ging es um die wirtschaftlichen Beziehungen und einmal um Kultur.

Wie Medwedew betonte, ist Luxemburg ein wichtiger Handelspartner für Russland. Das Großherzogtum sei der fünftgrößte Investor in seinem Land, nicht zuletzt wegen des Finanzplatzes. Im vergangenen Jahr wurden luxemburgischerseits immerhin 20 Milliarden US-Dollar in Russland investiert. Der russische Regierungschef sieht allerdings zusätzliches Potenzial und hofft, dass die Investitionen weiter ausgebaut werden. Denkbar wären u.a. Investitionen im Bereich der Weltraumtechnologien.



Schwierige Beziehungen



Die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union sind hingegen nicht so gut. Bettel meinte gar das Verhältnis sei "teilweise eisig". Die Spannungen in Folge der Annexion der Krim vor fünf Jahren sowie die Affäre Skripal hatten zuletzt zu einem ernsthaften Zerwürfnis zwischen der EU und Russland geführt.



Premier Bettel setzt deshalb weiter auf Dialog: "Wir müssen aufhören übereinander zu reden, wir müssen endlich wieder miteinander reden", so Bettel gegenüber der Presse. Auch Medwedew könnte sich Gespräche vorstellen. Denn, so der russische Premier in Übereinstimmung mit seinem luxemburgischen Amtskollegen, "zur Zeit gibt es zwei Verlierer, Russland und die EU".