Premierminister Xavier Bettel und Außenminister Jean Asselborn haben derzeit einen vollen Terminkalender. Sie sind in New York, wo sie dem UN-Gipfel beiwohnen.

Bettel und Asselborn bei der UN-Vollversammlung in New York

Sarah CAMES

Premierminister Xavier Bettel und Außenminister Jean Asselborn sind Anfang der Woche zu der UN-Vollversammlung in die USA gereist. Dort wohnten sie bereits unter anderem dem Klimaschutzgipfel bei und zelebrierten das 30. Jubiläum des Übereinkommens über die Rechte des Kindes. Bettel hielt am Dienstag außerdem eine gefühlsgeladene Rede zu den Rechten der LGBTQ-Gemeinschaft, zu der er auch gehört. "Homosexualität ist keine Wahl, doch Homophobie ist es. Dagegen müssen wir angehen", erklärte Bettel bei der Veranstaltung. "Wir haben alle eine Verantwortung."

PM @Xavier_Bettel at #UN #LGBTI core group event: “Being gay is not a choice but not accepting it is a choice. Homophobia is a choice and we have to fight against it!” 🏳️‍🌈#TurnOffTheHate pic.twitter.com/SasKGBYpf9 — Luxembourg ONU (@LuxembourgUN) September 24, 2019

Am Mittwoch besuchte Bettel in New York lebende Luxemburger, die sich über den hohen Besuch aus der Heimat zu freuen schienen. Das Treffen fand in der Maison du Luxembourg statt, das unter anderem auch das luxemburgische Konsulat beheimatet.

"Unsere im Ausland lebenden Staatsbürger sind die besten Botschafter unseres Landes. Es ist der Austausch zwischen Menschen und Völkern aus aller Welt, der unsere Gesellschaft bereichert", so der luxemburgische Premierminister in seiner Begrüßungsrede. Im Zuge des Events feierte außerdem die Ausstellung "Shapes of then and beyond" der Luxemburger Künstler Ben Carter und Philippe Lamesch Vorpremiere.

Xavier Bettel traf sich am Mittwoch mit luxemburgischen "Expats" in New York. Foto: Gouvernement luxembourgeois

Xavier Bettel traf sich am Mittwoch mit luxemburgischen "Expats" in New York. Foto: Gouvernement luxembourgeois

Auch Außenminister Jean Asselborn war in New York nicht untätig. Am Dienstag traf er sich mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas um über die Situation im Nahen Osten und die Wahlergebnisse im benachbarten Israel zu reden. Mahmoud Abbas äußerte sich vorsichtig positiv und sagte, unter einer neuen Führung könnte es wieder Hoffnungen auf Gespräche zwischen Israel und Palästina geben.

In margins of #UNGA FM Jean #Asselborn met with #Palestine President Mahmoud #Abbas to renew #Luxembourg’s support for #2StateSolution & discuss #MiddleEast peace prospects after elections in #Israel. Formation of new Israeli government with new PM might offer a glimmer of hope pic.twitter.com/v1dRBxRazU — MFA Luxembourg 🇱🇺 (@MFA_Lu) September 24, 2019

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist seit 2009 im Amt, doch nach einem knappen Wahlergebnis am 17. September könnte es bald einen Wechsel an der Spitze des Landes geben.

Sein Rivale und möglicher Koalitionspartner Benny Gantz des oppositionellen Mitte-Bündnisses hat bereits vor der Wahl anklingen lassen, eine Koalition mit Netanjahus Likud nur unter der Bedingung eingehen zu wollen, dass es einen neuen Ministerpräsidenten geben wird.

Die UN-Vollversammlung tagt noch bis kommenden Montag. Bis dahin werden noch mehrere Staats- und Regierungschefs ans Rednerpult treten, darunter auch der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel.