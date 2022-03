Der luxemburgische Premier führte am Montagmorgen ein Gespräch mit dem Kreml-Chef.

Ukraine-Krieg

Bettel telefoniert mit Putin

Teddy JAANS Der luxemburgische Premier führte am Montagmorgen ein Gespräch mit dem Kreml-Chef.

Am Montag hatte Premierminister Xavier Bettel eine Aussprache mit Wladimir Putin. Bettel hat dem russischen Präsidenten sein Bedauern über die dramatische Entwicklung in der Ukraine mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass es im Rahmen des Angriffs nur Verlierer geben kann: Russland, Europa und ganz besonders die Ukraine! Luxemburg verurteilt den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine aus das Schärfste.

Bettel hat Putin zudem sein Bedauern über die katastrophale humanitäre Lage im Kriegsgebiet und deren Folgen für die Zivilbevölkerung vor Augen geführt. Er forderte ihn auf, die Attacke möglichst umgehend zu beenden oder zumindest alles zu tun, damit die Zivilbevölkerung - speziell in Mariupol - aus den Kampfgebieten evakuiert werden könne.

Plädoyer für Verhandlungen

Bettel machte sich bei Putin für eine diplomatische Lösung stark. Die bisherigen Verhandlungen und das Treffen des russischen und ukrainischen Außenministers in Antalya seien ein Schritt in die richtige Richtung, selbst wenn sie keine konkreten Resultate erbracht hätten.

Nach seinem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten vergangene Woche, so Bettel, sei er überzeugt, dass man in Kiew zu Gesprächen bereit sei. Das habe er Putin mitgeteilt. Bettel sprach sich für Unterredungen auf höchster Ebene aus und er legte Putin nahe, Kontakt mit Selenskyj aufzunehmen. Abschließend haben beide Politiker sich gegenseitig versichert, in regelmäßigen Abständen in Kontakt zu bleiben.





