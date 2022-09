Im Anschluss an die bilateralen Konzertierungen mit Patronat und Gewerkschaften erklärte Premier Xavier Bettel die Ausgangslage.

Politik 2 Min.

Vorbereitung der Tripartite

"Das Ziel ist, keinen hängenzulassen"

Annette WELSCH Im Anschluss an die bilateralen Konzertierungen mit Patronat und Gewerkschaften erklärte Premier Xavier Bettel die Ausgangslage.

Bei den bilateralen Gesprächen mit Patronat und Gewerkschaften am Mittwoch zur Vorbereitung der Tripartite, die nun definitiv am Sonntag beginnen wird, wurden vor allem Informationen diskutiert, die die staatlichen Dienste zusammengetragen haben. „Wir wollten die bestmöglichen Einblicke in die Herausforderungen haben“, erklärte Premierminister Xavier Bettel (DP) im Anschluss. Und die sind den neuesten Berechnungen des Statec nach groß. Drei Szenarien für die Entwicklung der Inflation legte die Behörde vor. „In jedem Szenario bleibt die Inflation hoch.“

Zwischen drei und fünf Indextranchen

Im mittleren sind es 6,6 Prozent 2022 und 6,6 Prozent 2023, wobei im November dieses Jahres, im März und im September nächsten Jahres jeweils eine Indextranche anfallen würde - plus die ausgesetzte Tranche vom Juli. Im pessimistischen Szenario mit 6,8 Prozent und 8,5 Prozent Inflation für 2022 und 2023 würden fünf Tranchen anfallen - Ende des Jahres sowie im Februar, April und im dritten Trimester nächsten Jahres plus die ausgesetzte. Laut optimistischem Szenario (6,4 und 4,4 Prozent Inflation) sind es zwei Tranchen im Januar und Juni 2023 plus die nach hinten verlegte.

Claude Turmes: „Wir sind in einer Kriegssituation" Energieminister Claude Turmes spricht im Interview über die Aussichten für den Winter, die aktuelle Energiekrise und wie sie überwunden werden kann.

„Wir sind in einem anderen Szenario als im vergangenen März gedacht, als die nächste Tranche Anfang 2024, also übernächstes Jahr erfallen sollte“, betonte Bettel, der vier Schlussfolgerungen zog. Zunächst: „Die durch die Energiekosten getriebene Inflation ist eine starke Belastung für Betriebe und Bürger, auf die wir ab Sonntag bei der Tripartite Lösungen finden müssen.“ Dann: „Die Prävisionen sind anders als im März - die nächsten Tranchen werden nicht versetzt, sondern es wird nach Lösungen gesucht. So wie das im März für den Fall festgehalten wurde, dass die Situation sich ändert."

Drittens bräuchten Bürger und Betriebe angesichts der sinkenden Temperaturen jetzt schnelle Hilfen, also einen schnellen Akkord, der bis Ende September/Anfang Oktober vorliegen soll. „Die Sozialpartner sollen die Verhandlungen offen angehen“, appellierte der Premier. „Meinem persönlichen Gefühl nach wäre es angesichts der Teuerung und steigender Kreditzinsen nicht verantwortlich, eine Tranche wegzulassen. Wenn der Bürger den Eindruck hat, er würde nicht gehört, wäre das ein Fehler.“

Und viertens hielt Bettel fest, dass sich die geopolitischen Entwicklungen permanent ändern können. „Es kann sein, dass es nicht die letzte Tripartite ist.“ Zu den möglichen Hilfen zählte Bettel auch die Möglichkeit, auf die Energiepreise einzuwirken. "Die Energiepreise zu blockieren und als Staat einzuspringen, wäre auch eine direkte Hilfe der Regierung - man darf nichts ausschließen.

Keine Tabus

Am Donnerstag wird sich der Regierungsrat unter anderem mit dem finanziellen Spielraum der Regierung befassen, den Finanzministerin Yuriko Backes vortragen wird. An der im Koalitionsprogramm festgehaltenen Grenze von 30 Prozent des BIP für die Staatsverschuldung wird festgehalten. „Unser Finanzplatz erlaubt uns finanziell sehr viel, es wäre gefährlich, das aufs Spiel zu setzen. Wir müssen ihn und unser AAA-Rating schützen.“

Ansonsten müsse man über alles reden können. „Für mich persönlich gibt es keine Tabus. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden. Das Ziel ist, keinen hängenzulassen. Dem Land, den Betrieben und den Bürgern soll es gut gehen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.