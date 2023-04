Laut Sonndesfro haben die Wähler zwei große Wünsche: Xavier Bettel soll Regierungschef bleiben und die LSAP in einer nächsten Regierung vertreten sein.

Politik 3 Min.

Sonndesfro

Xavier Bettel führt in der Premierminister-Frage

Marc SCHLAMMES Laut Sonndesfro haben die Wähler zwei große Wünsche: Xavier Bettel soll Regierungschef bleiben und die LSAP in einer nächsten Regierung vertreten sein.

Es ist ein Novum in ihrer Parteigeschichte: Erstmals treten Déi Gréng bei Chamberwahlen mit einer nationalen Spitzenkandidatin an. Dafür musste sogar kurzfristig eine parteiinterne Prozedur geschaffen werden, sodass Sam Tanson am 28. März einstimmig zur Spitzenkandidatin gekürt werden konnte.



Von der Spitzenkandidatin zur Premierministerin: Das scheint dann doch ein zu weiter Weg zu sein für die Grünen. Lediglich sechs Prozent der befragten Wähler wünschen sich die derzeitige Justiz- und Kulturministerin als Regierungschefin. Damit rangiert Tanson, die jüngste unter den vier Spitzenkandidaten der Parteien mit Fraktionsstärke, abgeschlagen auf Rang vier.

Wunschkandidat Nummer eins der Befragten ist der Amtsinhaber, Xavier Bettel. 30 Prozent wünschen sich, dass der DP-Politiker Premierminister bleibt; insbesondere bei den Neu- und Jungwählern ist der 50-Jährige der unangefochtene Favorit auf das Amt des Regierungschefs.

Paulette Lenert mag zwar seit rund drei Jahren Luxemburgs populärste Politikerin sein – die LSAP-Gesundheitsministerin wünschen sich dennoch bloß 23 Prozent als Premierministerin. Dabei ist es das erklärte Ziel ihrer Partei, mit Paulette Lenert an der Spitze erstmals das Staatsministerium für die LSAP zu erobern.

Von null auf 20 Prozent: Luc Frieden landet in der Rangfolge der Wunschkandidaten für den Posten des Premierministers auf Platz drei. Rund zwei Monate, nachdem ihn seine Partei zum Spitzenkandidaten designierte, stellt der einstige CSV-Minister insbesondere für die über 55-jährigen Wähler die ideale Besetzung als Regierungschef dar.

Interessant am Ergebnis ist, dass 13 Prozent angeben, sich keinen aus dem Quartett als Premierminister zu wünschen. Weiteren acht Prozent ist es „egal“ beziehungsweise sie sagen, dass sie es „nicht wissen“.

Keine Koalition ohne LSAP

Sie ist die ewige Regierungspartei – und soll es auch bleiben: die LSAP. 47 Prozent der Befragten geben an, dass die Sozialisten in einer nächsten Regierung vertreten sein sollen. Dahinter rangieren mit etwas Abstand die CSV - 42 Prozent - und die DP mit 41 Prozent. Die Grünen belegen mit 29 Prozent Rang vier. Bei den kleineren Parteien wünschen sich 17 Prozent der befragten Wähler eine Regierungsbeteiligung der Piraten; Fokus kann seine drei Prozent als Achtungsergebnis verbuchen. ADR und Déi Lénk kommen auf acht Prozent.

Die befragten Wähler hatten die Möglichkeit, mehrere Antworten zu geben. 39 Prozent sprachen sich für zwei Parteien aus; allerdings gab es in der Sonndesfro seit November 2020 keine parlamentarische Mehrheit mehr für ein Zweierbündnis. 28 Prozent nannten drei Parteien und drei Prozent gaben vier Parteien an. Auf die Bezeichnung einer Wunschpartei beschränkten sich 19 Prozent der Befragten.

Sonndesfro: Die Vorgehensweise Nach den Wahlen im Oktober 2018 haben Ilres und Kantar Public Deutschland eine umfangreiche Analyse des Wahlverhaltens durchgeführt und ein Modell entwickelt, das dem luxemburgischen Wahlsystem Rechnung trägt. Im Vergleich zur Sonndesfro vom Juni 2018 hat sich einiges geändert. Es wird eine landesweite Sonndesfro publiziert, die den aktuellen nationalen Stimmungstrend der jeweiligen Parteien in Prozenten widerspiegelt. Die Sitze, die die einzelnen Parteien erhalten, werden weiterhin auf Wahlbezirksebene gerechnet und aufaddiert, um eine Zusammensetzung des Parlaments zu ermitteln, falls am nächsten Sonntag Wahlen wären. Dieses neue Modell berücksichtigt außerdem das Panaschieren sowie die Parteiidentifikation der Wähler. Die aktuellen Ergebnisse sind nicht mit den Ergebnissen der letzten Sonndesfro vom Juni 2018 vergleichbar. Zum Vergleich wurde daher das offiziöse landesweite Wahlergebnis vom Oktober 2018 herangezogen. Die Ergebnisse der Sonntagsfrage spiegeln die Stimmung zum Zeitpunkt der Erhebung wider. Es handelt sich also nicht um eine Wahlprognose. Für die Sonndesfro von „Luxemburger Wort“ und RTL wurden zwischen dem 23. März und 6. April 2023 1.885 wahlberechtigte Personen (356 im Osten, 387 im Norden, 665 im Süden, 477 im Zentrum) von Ilres befragt. Die Befragung erfolgte über Telefon (Festnetz: 901, Mobil: 400) und Online (584), die Auswertung der anonymisierten Rohdaten erfolgte durch Kantar Public Deutschland. Die Fehlermarge liegt zwischen +/– 1 und +/– 2,3 Prozent. Die Angaben zur Methode wurden bei der Alia (alia.lu) hinterlegt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.