Der Premierminister wurde im Rahmen der Corona-Pressekonferenz auch auf seine Diplomarbeit angesprochen.

Politik 1

Plagiatsaffäre

Bettel: "Meng Aarbecht wor schlecht"

Der Premierminister wurde im Rahmen der Corona-Pressekonferenz auch auf seine Diplomarbeit angesprochen.

(TJ) - Im Rahmen der Pressekonferenz zu den geplanten Lockerungen in Sachen Corona am Freitagnachmittag äußerte sich Premierminister Xavier Bettel (DP) auch über die „Plagiatsaffäre“ in Zusammenhang mit seinem Diplôme d'études approfondies. Am Dienstag hatte die Université de Lorraine Bettel aufgefordert, seine Arbeit zu überarbeiten und die Quellen zu nennen. Bettel entschied sich aber dazu, die Arbeit zurückzugeben.

Zur Frage, was er Studenten sage, die aktuell studieren, sagte er: „Meng Aarbecht war schlecht an ech wënschen hinnen, eng besser Aarbecht of ze ginn, ewéi déi, déi ech ofginn hunn.“



„Habe Konsequenzen sofort gezogen“

Er habe den Präsidenten der Universität wissen lassen, dass er seine Arbeit zurückgeben werde und sich entschuldigt. Er habe die Arbeit auch aus seinem Lebenslauf auf der Internetseite der Regierung streichen lassen, so Bettel. Damit, so der Regierungschef, habe er sofort die Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen, was ihm wichtig gewesen sei.

Premier Bettel zieht seine Abschlussarbeit zurück Premier Bettel wird vorgeworfen, er habe bei seiner Abschlussarbeit abgeschrieben. Nun fällt die Hochschule ein salomonisches Urteil.

Die Arbeit zurückzugeben sei nicht zwingenderweise notwendig gewesen, allerdings habe er auch ein Zeichen setzen wollen, um Schaden von der akademischen Arbeit dieser Hochschule abzuwenden. Mit einem Schmunzeln meinte er, dass er nicht wisse, wo genau das gedruckte Diplom aufbewahrt werde. Allerdings sei ein Schreiben zur offiziellen Rückgabe an die Uni geschickt worden.

Rückblick

Es hatte sich bekanntlich im Lauf einer Nachforschung von reporter.lu herausgestellt, dass der Regierungschef beim Erstellen seines Diplôme d'études approfondies“ (DEA) an der Uni von Nancy Textpassagen von mehreren Quellen übernommen hatte, ohne diese zu nennen.



Die CSV als größte Oppositionspartei hatte zwar keine weiteren Konsequenzen gefordert, wohl aber auf das ramponierte Ansehen und die lädierte internationale Glaubwürdigkeit des Premierministers verwiesen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.