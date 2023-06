Eine neue Online-Plattform soll Jobsuchenden einen Überblick über sämtliche IT-Aus- und Weiterbildungsangebote im Großherzogtum geben.

Politik 4 Min.

Digitale Kompetenzen

Bettel: Luxemburg soll Lokomotive sein

Ines KURSCHAT Eine neue Online-Plattform soll Jobsuchenden einen Überblick über sämtliche IT-Aus- und Weiterbildungsangebote im Großherzogtum geben.

„Es ist wichtig, dass wir vorn in der Lokomotive sitzen“, mahnte Xavier Bettel (DP) auf einer Pressekonferenz am Montag im Foyer européen in Luxemburg-Stadt, „und uns nicht im hinteren Waggon oder sogar auf dem Bahnsteig wiederfinden und der Zug fährt an uns vorbei.“ Die Luxemburger Vertretung der Europäischen Kommission hatte den Medien- und Digitalisierungsminister eingeladen, um gemeinsam mit der Handels- und Handwerkskammer eine neue Online-Plattform zu präsentieren: www.digitalskills.lu. Die Webseite soll als eine Art Infozentrale und Plattform fungieren, auf der sich IT-Interessierte über alle möglichen Stellenangebote und existierende digitale Aus- und Weiterbildungs-Projekte informieren können.

Mittelstandsministerium hilft bei Digitalisierung Auch kleine Unternehmen müssen seit letztem Monat bei öffentlichen Aufträgen die Rechnung elektronisch ausstellen.

Teil der Luxemburger Digitalen Strategie

Die Initiative bettet sich ein in die Digitale Strategie, mit der die Regierung Luxemburg im Bereich IT und Digitalisierung seit 2014 attraktiver machen will. Sowohl national, um Fachkräfte für den hiesigen Arbeitsmarkt zu gewinnen, als auch innerhalb der Europäischen Union, um Europa in puncto digitale Kompetenzen global besser aufzustellen. „Wir müssen ehrlich sein: Die Hauptakteure sind in den USA und in Asien“, gibt Bettel unumwunden zu. Ziel müsse sein, in diesem Wettbewerb aufzuholen.

Ein Ansatzpunkt sind die Schulen. Um ihre Bedeutung zu illustrieren, hat der Minister Zahlen vom Bildungsminister im Gepäck: In der Luxembourg Tech School, einer Initiative, die neben den „Makers Spaces“ (Computer-Werkateliers) zu den ersten außerschulischen Angeboten für digital-interessierte Jugendliche zählte, haben seit Gründung 2016 850 Schülerinnen und Schüler Kurse mit Diplom abgeschlossen. An der - freiwilligen - Nachmittagsschule können 12- bis 20-Jährige, die sich für IT und Coding begeistern, digitale Kompetenzen lernen und vertiefen. Auf dem Programm stehen Programmieren, Robotikkurse, künstliche Intelligenz, aber auch das Entwickeln von Apps und andere digitale Projekte.

Wie Schule und Schüler für die digitale Zukunft gerüstet werden Der zunehmende Einfluss der digitalen Medien stellt auch die Schule vor neue Herausforderungen. Vorzeigebeispiel ist das Lycée Aline Mayrisch.

IT-Entwickler besonders gefragt

Wie sehr der IT-Sektor am Boomen ist, zeigt sich auch daran, dass digitale Entwickler inzwischen zu den gefragtesten Berufsprofilen in Luxemburg zählen: „Man würde das vielleicht nicht meinen, aber diese Branche ist die Nummer eins. Hier werden die meisten freien Stellen ausgeschrieben, mehr noch als im Hotel- und Gaststättengewerbe“, bestätigt Isabelle Schlesser, ADEM-Direktorin, den Trend. 2.500 offene Stellen habe die Agentur in dem Bereich allein 2022 ausgeschrieben.

Ich sage es ihnen seit zehn Jahren: Wenn ihr es nicht macht, macht es ein anderer. Xavier Bettel, Staatsminister und Minister für Digitalisierung über den wachsenden digitalen Wettbewerb

Die Branche ist hart umkämpft: Der Wettbewerb um und die Suche nach fähigen kreativen Köpfen sei hier am größten: „Auf eine Stelle kommen umgerechnet 0,17 Kandidaten“, so Schlesser. Die Agentur setzt deshalb, ebenso wie die Arbeitgeber und Berufskammern, verstärkt auf Weiterbildungen und Umschulungen. Eine Zielgruppe: Frauen für die immer diverser werdenden IT-Jobs zu gewinnen. „Das geht nur, wenn Frauen bemerken, dass in diesem Bereich auch soziale Kompetenzen eine wichtige Rolle spielen.“ Die Angebote der Arbeitsagentur richten sich an eingeschriebene Arbeitslose, aber auch Umschulungen für den IT-Sektor werden organisiert.

Wonach Unternehmen bei Arbeitnehmern suchen Eine Untersuchung zeigt, welche Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt wirklich gefragt sind. Eine Expertin erklärt, wie wir sie erlernen können.

Kleinere Unternehmen tun sich schwer

Die Digitalisierung spiele eine entscheidende Rolle, um mehr Produktivität und Rendite zu erzielen, betonte Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer. Dazu brauche es leistungsfähige Infrastrukturen. Diesbezüglich sei „Luxemburg gut aufgestellt“, so Thelen und verwies auf den fortschreitenden Ausbau des 5G-Netzes. Während die Hilfsangebote seitens des Staates immer vielfältiger werden, kommen nicht alle Unternehmen im selben Tempo bei der digitalen Umstellung mit: So gaben 2022 neun Prozent der in Luxemburg ansässigen Händler an, ihre Produkte online zu verkaufen – gegenüber 18 Prozent auf europäischer Ebene. „Ich sage ihnen seit zehn Jahren: Wenn ihr es nicht macht, macht es ein anderer“, wirft Xavier Bettel daraufhin ein.

Standortnachteil Wohnungsmarkt

Vom „Luxemburger Wort“ gefragt, welche Standortfaktoren für Luxemburg im europäischen Wettbewerb sprechen - und welche dagegen, nimmt der Digitalisierungsminister ebenfalls kein Blatt vor den Mund: „Es ist ein Teufelskreis: Können wir keine guten Standortbedingungen bieten, wandern die Fachkräfte ab.“ Die Schaffung internationaler Schulen sei eine Antwort, um für ausländische Fachkräfte attraktiv zu sein. Ein anderer: die politische Stabilität und die steuerliche Berechenbarkeit.

„Eine große Herausforderung ist und bleibt der Wohnungsmarkt“, räumt Bettel ein und er appelliert in Richtung Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerkskammer, und Carlo Thelen: „Betriebe werden die Wohnungsfrage zunehmend mitdenken müssen, möchten sie Arbeitskräfte anziehen oder ihr Fachpersonal halten“. Seine Partei sei dabei, im Wahlprogramm für die Nationalwahlen, diesbezüglich Ideen zu entwickeln, kann sich der Medienminister nicht verkneifen – ohne aber näher auf diese einzugehen.

www.digitalskills.lu Die Online-Plattform sammelt Informationen über IT-Jobs und diesbezügliche Angebote: sei es in der Schule, in der Weiterbildung oder aber in Form von Projekten und Initiativen. Die Plattform ist eingebettet in die Europäische Initiative „Digital skills and jobs“-Plattform (https://digital-skills-jobs.europa.eu/en). 2016 hatte die Europäische Kommission die „Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze“ (EU Digital Skills und Job Coalition, DSJC) auf den Weg gebracht. Erklärtes Ziel ist es, das Niveau digitaler Kompetenzen europaweit anzuheben und die Digitalisierung in der EU voranzutreiben. Die Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze beruht auf einer Zusammenarbeit der Europäischen Kommission mit den Mitgliedstaaten und deren Unternehmen, Sozialpartnern, Nichtregierungsorganisationen und Bildungsanbietern.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.