Xavier Bettel ist Premierminister und will es gerne bleiben. Im Gespräch mit dem Télécran sagt er, was mit ihm ginge - und was nicht.

Télécran-Interview

Bettel: Kaufkraft als oberste Priorität

Xavier Bettel ist Premierminister und will es gerne bleiben. Im Gespräch mit dem Télécran sagt er, was mit ihm ginge - und was nicht.

(tom) - Im Interview mit Télécran-Chefredakteurin Martina Folscheid sagt Premier Xavier Bettel im Hinblick auf die anstehende Chamberwahl, er habe „ein ruhiges Gewissen“. Er habe seine Verantwortung übernommen, jetzt sei es an „den Leuten“ zu sagen, ob sie einverstanden mit seiner Arbeit seien.

Dass er gerne als Premier in eine dritte Amtszeit gehen würde, daran lässt Bettel keinen Zweifel. Und auch aus der jetzigen Regierung sei „die Luft nicht raus“, sie sei weiterhin sehr motiviert.

Die Top-Priorität habe für den liberalen Premier die Kaufkraft. Die wolle Bettel stärken, „damit die Betriebe weiter funktionieren können“. Wenn es den Bürgern gut gehe, gehe es auch der Wirtschaft gut.

Seiner Regierung, aber auch der Luxemburger Gesellschaft stellt Bettel im Rückblick auf die Covid-Krise ein gutes Zeugnis aus: „Man hat ja gesehen, dass die Zustimmung der Menschen zu den Corona-Maßnahmen groß war.“ Besonders stolz sei er auf den funktionierenden Sozialdialog, die Tripartites: darauf, „dass aus der Covidkrise keine Wirtschafts- und Sozialkrise entstanden ist, weil wir viel Geld investiert haben.“

Der hohe Ministerverschleiß von Premier Bettel Es ist wie eine chronische Krankheit. Schon sieben Minister musste Premier Bettel austauschen. Der jüngste Wechsel hätte transparenter sein können. Eine Analyse.

Mehrere Absagen erteilt Bettel im Gespräch mit dem Télécran aber auch: der zeitlichen Mandatsbegrenzung für Regierungsmitglieder („meine über Jahre gewachsenen internationalen Kontakte sind Gold wert“), der Arbeitszeitverkürzung und der Erbschaftssteuer. Auch „eine Abschottung Luxemburgs von Europa“ sei mit ihm nicht zu machen, so der Premier.

Lesen Sie das vollständige Interview mit Xavier Bettel sowie weitere Themen in der aktuellen Télécran-Ausgabe Nr. 26/2023. Hier können Sie den „Télécran“ abonnieren.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.