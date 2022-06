Bis zuletzt ist der Besuch aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Am Vormittag nun ist Premier Xavier Bettel in Kiew eingetroffen.

Premier trifft Präsident Selenskyj

Bettel zu Besuch in Kiew eingetroffen

Marc SCHLAMMES Bis zuletzt ist der Besuch aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Am Vormittag nun ist Premier Xavier Bettel in Kiew eingetroffen.

Premierminister Xavier Bettel (DP) ist am Vormittag in Kiew eingetroffen.

Xavier Bettel bei seiner Ankunft in Kiew.

In der ukrainischen Hauptstadt wird der luxemburgische Regierungschef mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Auch ist der Besuch von vom Krieg zerstörten Ortschaften vorgesehen.

Xavier Bettel reiste mit dem Zug nach Kiew – so wie in der Vorwoche der französische Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz und der italienische Regierungschef Mario Draghi. Aus Sicherheitsgründen. Um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten, wurde die Reise von Bettel auch bis zuletzt geheim gehalten.

Visite vor der Beitrittsentscheidung

Bettel ist der erste Regierungschef der EU, der Selenskyj besucht, seit sich die Europäische Kommission am Freitag dafür aussprach, der Ukraine - ebenso wie der Republik Moldau - den Status eines Beitrittskandidaten zu geben. Bei ihrem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag sollen die Staats- und Regierungschefs eine Entscheidung fällen. Diese muss einstimmig ausfallen.

Schon im Vorfeld hatte Luxemburg der Ukraine seine Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zugesagt. „Wir lassen die Ukraine nicht im Stich. Sie kämpft für unsere Werte“, hatte etwa Außenminister Jean Asselborn (LSAP) vorige Woche betont.

Und Premier Bettel hatte Selenskyj Anfang Juni, als dieser vor der Chamber sprach, die Hilfe Luxemburgs bei der Erfüllung der Beitrittsbedingungen zugesichert.

Am 2. Juni sprach Wolodymyr Selenskyj via Videoschalte vor der Chamber, damals lud er Xavier Bettel nach Kiew ein. Foto: Guy Jallay

Bei dieser Rede vor den Abgeordneten hatte Wolodymyr Selenskyj sowohl Xavier Bettel als auch Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) nach Kiew eingeladen. Heute nun kommt der Premierminister dieser Einladung nach.

