Ausländerwahlrecht

Bettel: "Ich habe die Nachricht verstanden"

Ines KURSCHAT Ein neues Referendum zum Ausländerwahlrecht wird es mit der DP unter Xavier Bettel nicht geben.

„Ich habe die Nachricht verstanden; ich plane keine Öffnung“, sagte Premier Xavier Bettel am Freitagabend im Limpertsberger Tramschapp auf der Wahlwerbetour „De Premier no bei dir“ zum Thema Ausländerwahlrecht. Eine englischsprachige Besucherin hatte nachgehakt, was die DP nach dem gescheiteren Referendum 2015 für die Ausländer in Luxemburg zu tun gedenke. Die kurze und bündige Antwort: Sie könnten sich an den Gemeindewahlen beteiligen und sonst ja die Nationalität annehmen. Er akzeptiere das Ergebnis und werde an kein neues Referendum herangehen, betonte Bettel unter Beifall.

Seine Partei, die DP, hatte am Montag in einem Pop-up-Store in der hauptstädtischen Grand Rue das Gemeinderahmenwahlprogramm und die neusten Zahlen zu den Gemeindewahlen am 11. Juni vorgestellt: Die Liberalen seien mit 47 gestellten Listen in den Proporzgemeinden und insgesamt 679 Kandidaten die Partei mit den meisten Listen, „vor der CSV“, wie Generalsekretärin und DP-Abgeordnete Carole Hartmann unterstrich.

Hinzu kommen 42 Kandidaten in den Majorzgemeinden. Davon sei jeder vierte, insgesamt 168, unter 36 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt liege bei knapp 47 Jahren. Der Anteil der Frauen liege heute bei 37 Prozent.

