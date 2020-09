Das neue Parlamentsjahr startet am 13. Oktober. Das Podium gehört an diesem Tag allein dem Regierungschef.

Bettel hält Rede zur Lage der Nation am 13. Oktober

(jt/wel) - Am Dienstag, den 13. Oktober, wird die Parlamentssession 2020/21 eröffnet - mit der Rede zur Lage der Nation von Premierminister Xavier Bettel (DP). Am Tag darauf findet eine Debatte über die Rede des Regierungschefs statt. Das verlautete am Dienstag aus der Chamber.

Am 14. Oktober werden zudem die beiden neuen Abgeordneten Fred Keup (ADR) und Jean-Paul Schaaf (CSV) vereidigt. Sie nehmen die freien Plätze von Gast Gibéryen (ADR) und Marco Schank (CSV) ein, die sich beide in die Politrente verabschieden.

Die Rede zur Lage der Nation, die eigentlich im Frühjahr hätte stattfinden sollen, war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

