Am Montag reist Premierminister Xavier Bettel zu bilateralen Gesprächen nach Berlin.

Bilaterale Gespräche

Bettel besucht Scholz

(mas) - Am Montag wird Premierminister Xavier Bettel (DP) in Berlin mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz zusammentreffen. Wie es in einer Mitteilung des Pressedienstes der Bundesregierung heißt, wollen sich die beiden Regierungschefs über bilaterale, europapolitische und internationale Themen austauschen.

Einer der Gesprächspunkte könnte dabei die Homeoffice-Regelung für deutsche Grenzgänger sein.

Luxemburg soll für mehr Homeoffice zahlen Während Frankreich und Belgien mehr Homeoffice gewährten, ziert sich Berlin. Die deutschen Grenzgemeinden hoffen auf „Ausgleichszahlungen“.

Es wird die zweite Begegnung zwischen Bettel und Scholz innerhalb einer Woche sein. Am Dienstag weilten sie mit ihren Amtskollegen beim Gipfel des Europarates in Rejkjavik.

