Vor Fußball-WM

Bettel äußert sich über Homophobie in Katar

Ein Botschafter der Fußball-WM in Katar bezeichnete Schwulsein im ZDF als „geistigen Schaden“. Daraufhin setzt es Kritik, auch aus Luxemburg.

(dpa/jt) – Premierminister Xavier Bettel (DP) hat sich am Mittwochmorgen zu den homophoben Äußerungen eines katarischen WM-Botschafters geäußert. Er hoffe, dass die Veranstalter der Fußball-WM die im ZDF getätigten Aussagen von Khalid Salman nicht unterstützen. „Fußball soll Menschen vereinen und nicht spalten“, schrieb Bettel bei Twitter. Der Regierungschef steht seit Langem offen zu seiner Homosexualität und ist seit 2015 mit Partner Gauthier Destenay verheiratet.

Salman, der zu den offiziellen Botschaftern des am 20. November in Katar beginnenden Turniers zählt, hatte in einer ZDF-Doku gesagt, dass Schwulsein verboten sei, weil es ein geistiger Schaden sei. Zuvor hatte Veranstalter Katar signalisiert, dass jeder Fußballfan, egal welche sexuelle Orientierung er hat, im Emirat am Persischen Golf ein sicheres Erlebnis haben werde. Diese Beteuerung scheint nun infrage gestellt.



In Deutschland stießen Salmans Äußerungen auf scharfe Kritik. Justizminister Marco Buschmann mahnte die Einhaltung der Sicherheitsgarantien für Fußballfans in Katar an. Diese seien „wichtig und unerlässlich“, sagte der FDP-Politiker dem ZDF. „Wenn wir echte internationale Verständigung wollen: Dann müssen alle Menschen akzeptiert werden, so wie sie sind – egal, welches Geschlecht sie haben und wen sie lieben“, betonte Buschmann.

„Homosexualität ist keine Krankheit. Wer die Welt zu einem Sportfest einlädt, der sollte dies längst eingesehen haben“, sagte Buschmann dazu. Gleiche Freiheit und gleiche Würde seien wichtige Werte im Sport. „Leider müssen wir feststellen, dass all dies auch im Jahr 2022 noch nicht selbstverständlich ist“, sagte Buschmann.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser brachte von ihrem jüngsten Besuch aus Katar eigenen Angaben zufolge eine „Sicherheitsgarantie“ des Premierministers mit, dass sich alle Fans während des Turniers vom 20. November bis 18. Dezember frei und ohne Angst bewegen könnten. „Ich habe jetzt keine neuen Anzeichen von ihm selbst, dass sich daran etwas geändert haben sollte“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag.

Katar-Partner FC Bayern: „Absolut inakzeptabel“

Auch im deutschen Fußball gab es Reaktionen auf Kalmans Aussagen. „Das ist schon sehr beklemmend, muss man sagen. Das ist einfach ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka am Dienstag nach dem 6:1 des FC Bayern gegen Werder Bremen. „Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir vorleben. Es ist absolut inakzeptabel, so eine Aussage zu treffen.“

Ähnlich äußerte sich Bayern-Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidžić. Angesprochen darauf, ob solche Aussagen das Kalkül des FC Bayern hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Qatar Airways beeinflussen könnten, gab sich Salihamidzic zurückhaltend. „Das ist die Aussage einer einzelnen Person. Darüber müssen wir reden, klar“, sagte er. „Aber das ist erstmal eine einzelne Person – und das ist inakzeptabel.“

Die Angst der Mullahs vor der WM in Katar Immer mehr Sportler solidarisieren sich mit den iranischen Frauen: Der Kletterin Elnaz Rekabi wurde in Teheran ein Heldinnenempfang bereitet.

Unter Bayern-Fans wird die Sponsorenbeziehung zu Katar kontrovers diskutiert. Die Club-Verantwortlichen hatten erklärt, dass sie nach der WM über eine Verlängerung der bis zum Sommer 2023 datierten Zusammenarbeit entscheiden wollen. Im Bayern-Fanblock wurden während der Partie gegen Bremen Spruchbänder mit deutlicher Kritik an den Aussagen des katarischen WM-Botschafters gezeigt.

