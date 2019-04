Am Mittwoch stellte die Administration de l'Emploi einen Fall von Veruntreuung in ihren eigenen Reihen fest.

Betrugsfall bei der Adem

(TJ) - Am Mittwoch stellte die Adem einen Fall von Veruntreuung in ihren eigenen Reihen fest. Ein Mitarbeiter soll Geld unterschlagen haben. Weitere Details sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewusst, die Adem will die laufenden Ermittlungen nicht stören und hüllt sich demzufolge in Schweigen. Die Staatsanwaltschaft wurde umgehend mit einer Untersuchung befasst und soll die notwendigen Schritte zur Aufklärung in die Wege leiten.

Arbeitsminister Dan Kersch hat den Vorsitzenden der parlamentarischen Kommission für Beschäftigung, Georges Engel, über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er werde dem Ausschuss auch so schnell wie möglich zu dem Betrug Rede und Antwort stehen.