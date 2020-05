Das Kabinett traf sich am Montag, um über eine Reihe von Maßnahmen und Gesetzesänderungen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Krise zu beraten.

Betriebe können Hilfen bis zum 15. Juli beantragen

(mig) - Das Kabinett hat sich in seiner Sitzung am Montag mit weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise befasst. So wurde der Sonderurlaub aus familiären Gründen angepasst. Eltern von Kindern, die zur Risikogruppe gehören und deshalb nicht zur Schule gehen können, können weiterhin vom Sonderurlaub profitieren.

Bis zu 4.000 Euro: Neue Hilfe für Selbstständige Ab kommendem Dienstag können Selbstständige, die finanziell unter der Corona-Krise gelitten haben, eine neue Hilfe von bis zu 4.000 Euro beantragen.

Personen, die sich beim Institut national des langues für das zweite Semester eingeschrieben hatten, die Kurse aber wegen der Pandemie nicht besuchen konnten, erhalten nicht ihr Geld zurück, sondern einen Gutschein, den sie für künftige Kurse geltend machen können.

Die Organisation des Unterrichts im Fondamental mit A- und B-Wochen erfordert einige gesetzliche Anpassungen. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf gutgeheißen, der die Rekrutierung von Lehrbeauftragten ermöglicht, um das Lehrpersonal zu unterstützen beziehungsweise zu vertreten. Des Weiteren wurde ein Gesetzentwurf angenommen, der die Entschädigung der Lehrbeauftragten regelt.

Kulturschaffenden, die unter der Corona-Krise leiden, wird weiter finanziell unter die Arme gegriffen. Die Regierung hat die Dauer, während der unabhängige Künstler und so genannte Intermittents du spectacle auf staatliche Hilfe zurückgreifen können, bis zum 30. Juni verlängert.

Hilfen für Betriebe

Mikrobetriebe mit null bis neun Mitarbeitern und kleine Betriebe mit zehn bis 20 Mitarbeitern, die unter der Krise leiden, werden vom Staat mit Soforthilfen unterstützt. Die Regierung hat die Dauer nun verlängert. Anträge müssen bis zum 15. Juli eingereicht werden. Selbstständige können ihren Antrag auf Soforthilfen ebenfalls bis zum 15. Juli einreichen. Die Gesetzesänderung ist notwendig, damit die Unternehmen auch nach der voraussichtlichen Aufhebung des Etat de crise am 24. Juni noch Hilfen beantragen können.





