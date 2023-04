Zwei Drittel der Pflanzenschutzmittel werden ab dem 01. Januar kommenden Jahres aus den Supermärkten verschwinden.

Landwirtschaft

Bestimmte Pflanzenschutzmittel werden ab 2024 verboten

Zwei Drittel der Pflanzenschutzmittel werden ab dem 01. Januar kommenden Jahres aus den Supermärkten verschwinden.

(MS) - Der Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, Claude Haagen, hat bekannt gegeben, dass ab dem 1. Januar 2024 der Verkauf bestimmter Herbizide, Insektizide, Schneckenbekämpfungsmittel und Fungizide verboten wird. Diese neuen Maßnahmen sind Teil des Nationalen Aktionsplans zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln (NAP), den Haagen fortsetzen will. Der NAP zielt auf eine Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent bis 2030 sowie auf eine Reduzierung der „Big Mover“ um 30 Prozent bis 2025 ab.

Nur Pflanzenschutzmittel, die Wirkstoffe enthalten, die von der Europäischen Kommission als „mit geringem Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier und für die Umwelt“ bewertet wurden, sowie solche, die in der biologischen Produktion verwendet werden können, bleiben für den Verkauf an Privatpersonen zugelassen. Zwei Drittel der Pflanzenschutzmittel werden aus den Supermärkten verschwinden. Derzeit sind etwa 130 Mittel für den Verkauf an die Allgemeinheit zugelassen, doch etwa zwei Drittel von ihnen werden die neuen Zulassungskriterien nicht mehr erfüllen und müssen vor dem 1. Januar 2024 aus den Regalen der Verkaufsstellen entfernt werden.

Der Verkauf, der Kauf und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für den professionellen Gebrauch bleibt den Inhabern eines „Sprëtzpass“ vorbehalten. In bestimmten Situationen können Pflanzenschutzmittel das Oberflächenwasser verunreinigen. Deshalb wird die Verwendung aller Arten auf versiegelten Flächen, die an ein Regenwassersammelsystem angeschlossen sind, ab dem 1. Januar 2024 verboten. Dazu gehören unter anderem Garagenabhänge, Innenhöfe oder Treppen, auf denen die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln das gesammelte Wasser verunreinigen könnte.

