Besteuerungsabkommen mit Frankreich verlängert

Teddy JAANS

(TJ) - Französische Grenzgänger, die pandemiebedingt in Heimarbeit sind, werden bis zum 30. Juni besteuert, als ob sie in Luxemburg arbeiten würden. Das bestehende Abkommen zwischen Frankreich und dem Großherzogtum wurde ein weiteres Mal verlängert, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilt.

Das entsprechende Abkommen mit Belgien war bereits - ebenfalls bis zum 30. Juni - verlängert worden, das Abkommen mit Deutschland verlängert sich automatisch jeden Monat, bis es von einem der beiden Partner aufgekündigt wird.

