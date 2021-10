Finanzminister Pierre Gramegna (DP) zeichnet bei der Vorstellung des Staatshaushalts 2022 ein positives Bild der Staatsfinanzen.

Staatshaushalt 2022

Beste Aussichten für Luxemburg

Finanzminister Pierre Gramegna (DP) zeichnet bei der Vorstellung des Staatshaushalts 2022 ein positives Bild der Staatsfinanzen.

Die Vorstellung des Staatshaushalts fand wieder im gewohnten Rahmen in der Chamber statt. Für Finanzminister Pierre Gramegna (DP) ein Beweis für die Rückkehr zu einem normalen Leben – eine Normalisierung, „die sich auch in den Haushaltsperspektiven widerspiegelt“.

Und so hatte der Finanzminister am Mittwoch (fast) nur Positives zu berichten. Luxemburg ist besser durch die Pandemie gekommen als andere Länder. Das Wirtschaftswachstum ist vergangenes Jahr „nur“ um 1,8 Prozent zurückgegangen. Für dieses Jahr wird mit einem Plus von sechs Prozent gerechnet und in den kommenden Jahren wird sich das Wachstum bei um die drei Prozent einpendeln, so Gramegna.

Gute Nachrichten gibt es auch vom Arbeitsmarkt. Luxemburg verzeichnete im August eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent und liegt damit wieder auf dem Vorkrisenniveau.

Dass die Zahlen besser sind als erwartet, sei das Verdienst der Regierung. „Wir haben konsequent investiert, in die Gesundheit, in die Stabilisierung unserer Wirtschaft, die Absicherung von Arbeitsplätzen und den Erhalt der Kaufkraft“, so Gramegna. Über 2,6 Milliarden Euro hat die Regierung dafür ausgegeben.

Dabei geholfen hat der Umstand, „dass wir 2018 und 2019 erstmals nach zehn Jahren wieder einen Überschuss im Zentralstaat hatten“. Zur Bewältigung der Krise haben aber auch noch andere Kräfte beigetragen: die Entwicklung von Impfstoffen in Rekordzeit sowie die Existenz eines gut aufgestellten Finanzsektors.

Die Kehrseite der Medaille: Nun klafft eine großes Loch in der Staatskasse (siehe Grafik unten). 2020 lag das Defizit beim Zentralstaat bei 3,2 Milliarden Euro, im Budget 2021 (rote Linie) war man sogar von minus fünf Milliarden Euro ausgegangen. Die gute Nachricht: Das Defizit wird progressiv schrumpfen, von 1,37 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 712 Millionen Euro im Jahr 2025.

Die Regierung könnte, wenn sie wollte, die Investitionen kürzen oder die Steuern erhöhen, um eine schnellere Defizitreduzierung zu erreichen. Der Finanzminister sieht dafür aber keinen Grund. Luxemburg stehe trotz des Defizits finanziell gut da und es sei wichtig, die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die Eckpunkte des Budgets

Die Ausgaben steigen 2022 um 3,4 Prozent von 22,7 auf 23,5 Milliarden Euro. Die Einnahmen steigen stärker als die Ausgaben, und zwar um 4,3 Prozent auf 22,3 Milliarden Euro. 2021 waren die Einnahmen im Vergleich zu 2020 um 12,7 Prozent gestiegen, was auf den Einbruch 2020 zurückzuführen ist. Über den Zeitraum 2020-2022 betrachtet, macht das eine Steigerung der Einnahmen von durchschnittlich 5,4 Prozent pro Jahr, „was der Entwicklung vor der Krise entspricht“, so Gramegna.

Bei den Akzisen auf Brennstoffen sind die Einnahmen rückläufig. Grund ist die Einführung der CO2-Steuer Anfang des Jahres, „eine bewusste Entscheidung der Regierung, um unsere Klimaziele zu erreichen“, so Gramegna. 2022 wird die Steuer um fünf Euro pro Tonne CO2 erhöht (1 Cent pro Liter).





Während der Krise ist die Staatsverschuldung hierzulande im Vergleich zur Eurozone (+16 Prozent) nur geringfügig gestiegen (+3,2 Prozent). 2022 wird sie bei 26,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) liegen und sich bis 2025 bei 27 Prozent einpendeln. Damit liegt Luxemburg unter dem selbstgesteckten Ziel von maximal 30 Prozent und respektiert problemlos die Maastricht-Regeln (maximal 60 Prozent).

Das Triple A während der Krisenzeit und die wirtschaftliche Erholung führen Gramegna zufolge dazu, dass die Situation des Gesamtstaates (Zentralstaat, Gemeinden, Sozialversicherung) sich langsam aber sicher wieder normalisiert. Der Gesamtstaat wies 2020 noch ein Defizit von 2,278 Milliarden Euro auf. Dieses Jahr wird das Defizit auf 416 Millionen Euro schrumpfen. 2022 ist mit einem Minus von 143 Millionen Euro zu rechnen und ab 2024 mit einem leichten Überschuss (96 Millionen Euro).

Bei den Gemeinden ist für 2022 mit einem Überschuss von 234 Millionen Euro zu rechnen (2019: 299 Millionen). Tiefststand war 2020 mit einem Plus von 42 Millionen Euro. Bei der Sozialversicherung wird 2022 ein Überschuss von 853 Millionen Euro erwartet (2019: 1,2 Mia., 2020: 880 Mio., 2021: 785 Mio.).

Die Regierung plant in den kommenden vier Jahren Anleihen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro. In dem Zeitraum sind laut Gramegna Investitionen in Höhe von 13,9 Milliarden Euro geplant. 30 Prozent dieser Investitionen werden demnach mit Fremdkapital finanziert.

Obwohl die EU-Stabilitätsregeln noch für 2022 außer Kraft gesetzt bleiben, wird Luxemburg kommendes Jahr die Kriterien einhalten.

Der soziale Faden

Für Sozialausgaben und Sozialtransfers sind knapp elf Milliarden Euro (47 Prozent des Staatshaushaltes) vorgesehen. Das sind 301 Millionen mehr als 2021 (+7,8 Prozent). Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Re-Indexierung des Kindergelds ab 2022 unter Berücksichtigung der im Oktober erfallenen Indextranche, die kostenlose Betreuung in den Maisons relais während der Schulwochen sowie die kostenlosen Mahlzeiten in den Schulen.

Es ist nicht der Moment, um über Steuererleichterungen zu reden. Pierre Gramegna, Finanzminister

Die Zukunftskasse wird 2022 mit 1,3 Milliarden Euro gespeist. Die Teuerungszulage steigt ab 2022 um mindestens 200 Euro pro Haushalt. Hinzu kommt die Erhöhung des Revis um 2,8 Prozent. Um beides zu finanzieren, erhält der nationale Solidaritätsfonds (FNS) kommendes Jahr 367 Millionen Euro.

Ganz wolkenlos aber ist der von Pierre Gramegna gezeichnete blaue Himmel dann doch nicht. Es bleiben Unsicherheiten: Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, es gibt Lieferengpässe und damit verbunden höhere Rohstoffpreise. Hinzu kommen steigende Energiepreise, die die Inflation anheizen, und – nicht zu vergessen – das Loch von knapp einer Milliarde Euro in der Staatskasse. Es ist also Vorsicht geboten „und nicht der Moment, um über Steuererleichterungen zu reden“, so Gramegna.

Die Prioritäten des Staatshaushalts 2022 Die Investitionen liegen 2022 bei 3,2 Milliarden Euro (4,5 Prozent des BIP) und werden bis 2025 progressiv auf 3,65 Milliarden Euro steigen. Chart (multiple_axes) Edit Copy chart into clipboard Entwicklung der Investitionen des Zentralstaats Angaben in Millionen Euro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 950 1900 2850 3800 0 2 4 6 8 in % des BIP Luxemburger Wort | Quelle : IGF/Finanzministerium Klimawandel : Ein Großteil der Investitionen fließt in die Bekämpfung der Klimakrise. 765 Millionen Euro sind im Bereich Nachhaltigkeit vorgesehen. Sie steigen 2024 auf 975 Millionen Euro. Zur Umsetzung des nationalen Klima- und Energieplans (PNEC) sind 1,8 Milliarden Euro vorgesehen. Hinzu kommen 17,8 Millionen Euro für den Bau von Windrädern. Mobilität: Zwischen 2020 und 2025 investiert der Staat 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Schienennetzes. Der „Fonds du rail“ wird 2022 mit 300 Millionen Euro gespeist. Für den Zeitraum 2021-2025 fließen in den Fonds insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Die Ausgaben verteilen sich wie folgt: Hauptbahnhof (26,7 Mio.), Strecke Luxemburg-Bettemburg (24,3 Mio.), Bahnhof Mersch und Rodange (37,1 Mio.), Ausbau Tram bis Cloche d'Or und Findel (262 Mio., davon 55,5 Mio. in 2022), Ladestationen für E-Autos (12,6 Mio. pro Jahr bis 2025). Wohnungsbau: Im „Fonds spécial de soutien au développement du logement“ sind 2022 für den Bau von Wohnungen 228,2 Millionen Euro vorgesehen. Der Pacte logement erhält aus dem Spezialfonds 27 Millionen Euro. Bildung und Hochschule: Das Bildungsbudget steigt um zehn Prozent auf 3,1 Milliarden Euro (14,2 Prozent des Haushalts). 2022 werden 1.000 Posten geschaffen, 15 Sekundarschulen werden modernisiert bzw. gebaut, die Betreuung in den Maisons relais während der Schulwochen wird kostenlos. Der Kauf von neuen Tablets ist mit drei Millionen Euro veranschlagt. Digitalisierung: In die Digitalisierung der Gesellschaft werden zwischen 2021 und 2025 über 1,1 Milliarden Euro investiert, davon 234 Millionen im Jahr 2022 (+19,6 Prozent), 50 Millionen Euro sind 2022 für die Digitalisierung beim Staat vorgesehen. Investiert wird u.a. in die Cybersicherheit, 5G-Infrastrukturen und schnelle Kommunikation. Der Innovationsfonds wird mit 132 Millionen Euro gespeist. Die Presselandschaft wird mit zehn Millionen Euro unterstützt. Internationale Verpflichtungen: Luxemburg eröffnet eine Botschaft in Dublin (Irland) und verstärkt seine Präsenz in den permanenten Vertretungen der Uno, Nato und der OECD. Luxemburg investiert 2022 ein Prozent seines Bruttonationaleinkommens in die Entwicklungshilfe. Das Budget des „Office national de l'accueil“ (ONA) wird um neun Millionen Euro erhöht. Der Nato-Beitrag steigt progressiv auf 0,72 Prozent des BIP im Jahr 2024.

