(tom/BB) - James Randolph, genannt Randy, Evans aus Georgia wird neuer US-Botschafter in Luxemburg. Das hat das Weiße Haus am Donnerstag in einer Pressemitteilung offiziell mitgeteilt.

Der 58-jährige Evans gilt als gut vernetzter und bei den Republikanern engagierter Rechtsanwalt. Er ist Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Dentons.

Evans führte auch Kampagnen für Newt Gingrich, einen bekannten Hardliner der Partei, der zuletzt für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2012 angetreten war. Gingrich wiederum wechselt als "Botschafterinnengatte" in den diplomatischen Dienst: Gingrichs Frau Callista (51) wird Botschafterin im Vatikan.



Im August hat Evans seinen neuen Posten bereits auf Facebook ausgeplaudert: Er postete ein (mittlerweile gelöschtes) Foto von einem Lehrgang für zukünftige Diplomaten, auf denen unter anderem sein Namensschild mit dem Zusatz "Luxemburg" zu sehen war.