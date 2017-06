Von Bérengère Beffort

„Jahr für Jahr mache ich mir Sorgen. Als Tagesmutter weiß man nie, ob man ein weiteres Jahr über die Runden kommt“, erzählt Hortense Fasbinder. Die Erfahrung der Tagemutter zeigt: Obschon Tageseltern als Freischaffende ihre Tarife selbst festlegen können, ist der Job schlecht bezahlt. Hintergrund für die Schieflage sind unterschiedliche Ermäßigungen bei den Chèques-service.

Bis zu sechs Euro steuert der Staat bei, wenn Eltern ihr Kind in einer Einrichtung versorgen lassen. Für Plätze bei einer Tagesmutter sind es zurzeit 3,50 Euro pro Stunde. „Das bedeutet für uns eine enorme Konkurrenzsituation“, sagt Guy Hengel, der zusammen mit seiner Ehefrau Kinder betreut.

Einen Schwenk von der Tagesmutter zur Tagesstätte hat er schon mehrmals erfahren: Viele Familien würden das persönliche und vertraute Verhältnis bei den Tageseltern schätzen. Dann kämen allerdings finanzielle Überlegungen ins Spiel. „Die Leute sagen, sie würden doch einen freien Platz in einer Tagesstätte annehmen, weil es sich finanziell lohne“, so Hengel.

Enormer finanzieller Druck

Die Tageseltern neigen dazu, ihre Tarife zurückzuschrauben, um attraktiv zu bleiben. Viele unterbieten sich gegenseitig. Hortense Fasbinder spricht die Folgen offen an: Zum Monatsende liege das Einkommen, minus Sozialbeiträge, unter dem Mindestlohn.

Die finanziellen Sorgen plagen den Berufsstand schon seit geraumer Zeit. Mit Spannung wurde demnach ein neues Gesetz zur Kinderbetreuung erwartet. Doch viele Tageseltern sind enttäuscht. Die staatliche Zuzahlung wird ab Januar 2018 kaum angehoben. Für die derzeit 682 freischaffenden Dienstleister könnte die Situation noch prekärer werden. Nicht zuletzt weil dann auch eine mehrsprachige Frühförderung mit 20 kostenlosen Betreuungsstunden in den Tagesstätten greift, und diese nicht für Tageseltern gilt. (*)

Unterschiedliche Anforderungen

Zugegeben: Nicht alle Tageseltern würden die Sprachanforderungen erfüllen. Für die mehrsprachige Betreuung in den Kitas hatte Minister Claude Meisch das hohe Sprachniveau C1 des europäischen Referenzrahmens als Maßstab genannt. Von den Tageseltern werden zum Vergleich lediglich Grundkenntnisse in zwei der drei Landessprachen abverlangt.

„Schade, dass es keine näheren Bestimmungen gibt“, sagt die CSV-Abgeordnete Françoise Hetto. Sie warnt davor, die Tageseltern nicht richtig einzubinden. Insbesondere bei der luxemburgischen Sprache. Werden alle Akteure der Kinderbetreuung bei der Sprachvermittlung verstärkt herangezogen, könne das allen zugutekommen.

Bleibt die Frage der Qualifikation. „Die Tageseltern leisten eine wertvolle Arbeit, aber das allgemeine Setting ist nicht mit den Tagesstätten gleichzustellen“, gibt Manuel Achten, Ressortleiter im Ministerium für Kindheit zu bedenken. Die Tageseltern müssen rund 100 Stunden Fortbildung absolvieren, während Mitarbeiter von Betreuungseinrichtungen höhere Abschlüsse aufweisen. Die unterschiedlichen Zuzahlungen seien so denn auf die unterschiedlichen Qualifikationen zurückzuführen, argumentiert das Ministerium.

Forderung nach Gleichbehandlung

Tagesvater Guy Hengel wehrt sich gegen diese Darstellung: „Alle wollen die Kinder bestens betreuen, ihnen einen Ruhepol und eine verlässliche Bezugsperson geben. Alle müssten also gleich behandelt werden.“ Er befürchtet, dass die Tageseltern zunehmend in eine Ecke gedrängt werden.

Bedenken über die Folgen hegt auch Françoise Hetto. Die Eltern müssten die Wahl haben, betont die Oppositionsabgeordnete: „Die Regierung will den Familien mit Gratisstunden ein Modell vorschreiben. Das entspricht nicht unbedingt den Bedürfnissen der Eltern.“ Françoise Hetto stellt in Aussicht: Statt die Betreuungsmodelle einander gegenüberzustellen, sollte übergreifend eine hochwertige Betreuung gesichert werden. Den vielen Gratisstunden zieht sie dann ein sozial selektives Modell vor.

Zurzeit besprechen die Tageseltern, wie sie ihre Schwierigkeiten meistern könnten. Neue Betreuungsmodelle, in denen sich die Tagesmütter zusammentun könnten, um ihre Kompetenzen zu bündeln, lassen sich nicht so einfach aus dem Boden stampfen. Der Beruf des „assistant parental“ ist daran gebunden, die Kinder bei sich zu Hause zu betreuen. Die Tageseltern haben sich derweil in einem Netzwerk zusammengeschlossen, um ihren Erwartungen mehr Gehör zu verschaffen.



(*) Im Rahmen eines neuen Gesetzes wird die staatliche Unterstützung für eine Betreuung bei einer Tagesmutter ansteigen. Die Eltern werden bis zu 3,75 Euro Zuzahlung pro betreute Stunde beziehen können. Kümmert sich eine Tagesmutter zwischen sieben Uhr abends und sieben Uhr morgens um das Kind, oder auch an Wochenenden, steuert der Staat bis zu 4,25 Euro bei. Vom Programm der neuen sprachlichen Frühförderung mit 20 Gratisstunden sind die Tageseltern ausgeschlossen. Dieses Angebot gilt für Tagesstätten.

