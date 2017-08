(ml) - Der Anteil von Frauen in der Politik ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Im weltweiten Durchschnitt sind derzeit 23,5 Prozent der Parlamentssitze von Frauen besetzt. 2010 waren Frauen mit 2o Prozent in ihren Landesparlamenten vertreten, 1995 lag ihr Anteil bei 11,3 Prozent, berichtet die Interparlamentarische Union (IPU) in ihrem neusten Bericht.



Beim vierten Weltfrauenkongress 1995 war ein weiblicher Machtfaktor von wenigstens 30 Prozent in den Parlamenten weltweit angepeilt worden ...