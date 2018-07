Die Grünen sind seit fünf Jahren in der Regierung und wollen dort auch noch eine Weile bleiben. Das machte die Partei am Dienstag bei ihrer Bilanzpressekonferenz deutlich.

Bereit für eine zweite Amtszeit

Die Pressevertreter hatten am Dienstag einen gewohnten Termin an einem ungewöhnlichen Ort. Die Grünen hatten nämlich beschlossen, ihre traditionelle Bilanzpressekonferenz nicht wie üblich in der Hauptstadt, sondern in der Kleinen Luxemburger Schweiz, also im Müllerthal abzuhalten. Warum? Aus Solidarität mit der von Unwettern heimgesuchten Region und weil dort alles so schön grün und naturbelassen ist.

Die Grünen blickten in ihrer Bilanz auf die gesamte Legislaturperiode zurück. Man sei in den fünf Jahren "etwas größer geworden", sagte Fraktionschefin Viviane Loschetter. Man sei froh und stolz, ein aktiver Partner in der Regierung gewesen zu sein und bereit, auch weiterhin Verantwortung zu übernehmen.

Die Grünen sind mehr als zufrieden mit ihrer Regierungsbilanz. Man habe das Ziel, so viel wie möglich vom Regierungsprogramm umzusetzen, erreicht. Gleichzeitig habe man den kritischen Blick auf die Regierung behalten und sei bei vereinzelten Themen wie beispielsweise internationalen Handelsabkommen nicht davor zurückgeschreckt, Bedenken zu äußern "und auf diese Weise so manche Bewegungen in der Regierung losgetreten", so Loschetter.



Kernthema Umweltschutz



Die Grünen sind stolz, in ihren Kernbereichen Umwelt- und Klimaschutz und in der Gesellschaftspolitik für Fortschritt gesorgt zu haben. "In diesen Bereichen gab es einen gewaltigen Nachholbedarf", sagte Viviane Loschetter. Man habe politischen Mut bewiesen, Reformen wie die Homoehe, die Entkriminalisierung der Abtreibung oder die Trennung von Kirche und Staat umzusetzen, "und die Menschen waren bereit dazu". Gesellschaftspolitisch brauche Luxemburg den Vergleich mit anderen europäischen Ländern jetzt nicht mehr zu scheuen.



Wenn die Grünen aufzählen, was sie in den vergangenen fünf Jahren vorangebracht haben, stehen an vorderster Stelle das Naturschutz- und das Wassergesetz. Es sei den Grünen gelungen, sehr viele Gebiete unter Naturschutz zu stellen und dank des neuen Wassergesetzes seien inzwischen elf Wasserschutzzonen ausgewiesen, 32 weitere befänden sich in der Prozedur. Dass bei Amtsantritt keine einzige Wasserschutzzone ausgewiesen war, bezeichnete Kox als Armutszeugnis.



Stolz ist man bei Déi Gréng auch über das unter Luxemburger Ratspräsidentschaft errungene international verbindliche Klimaabkommen. "Wir sind on track", sagte Kox, "wir werden unsere Ziele 2020 erreichen, aber wir sind noch weit entfernt von einer Dekarbonisierung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft".



Erneuerbare Energien, Mobilität, Wohnungsbau



Auch in Sachen erneuerbare Energien und im Bereich Mobilität habe sich einiges getan, sagte Kox. Die Zahl der Windmühlen habe sich in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht, die Fotovoltaik sei um 50 Prozent gestiegen und in der Mobilität habe unter Minister François Bausch ein Paradigmenwechsel stattgefunden.



Trotz grüner Regierungsbeteiligung bleiben auch aus Sicht der Regierungspartei Herausforderungen, darunter der zunehmende Verlust der Artenvielfalt, aber auch in der Mobilität und im Klimaschutz bleibe viel zu tun.



Das gilt auch für den Wohnungsbau. Nach Ansicht der Grünen ist es die Aufgabe der öffentlichen Hand, massiv in den sozialen und den Mietwohnungsbau zu investieren, um erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. In dieser Angelegenheit müssten alle 102 Gemeinden Verantwortung übernehmen.