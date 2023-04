Déi Gréng sind zufrieden mit der Ausrichtung von Stabilitätspakt und Reformprogramm. Sonderlob ernten die eigenen Minister.

Debatte zum Stabilitätspakt

Benoy: "Regierung hat gut reagiert"

Marc SCHLAMMES Déi Gréng sind zufrieden mit der Ausrichtung von Stabilitätspakt und Reformprogramm. Sonderlob ernten die eigenen Minister.

Viel Lob erntet die Regierung von François Benoy; sie habe in einem schwierigen Kontext gut reagiert, so der Grünen-Redner. Besonders betont Benoy dabei die Akzente seiner Regierungskollegen – ob in der Energie- und Klimapolitik mit der Überarbeitung des PNEC und dessen ambitiösen 197 Maßnahmen, ob in der Mobilität mit dem nationalen Mobilitätsplan 2035, oder im Wohnungsbau, wo der öffentliche Wohnungspark nun substanziell ausgebaut werde. Den Vorgängerregierungen von Blau-Rot-Grün hält er dabei vor, dass sich die riesigen Rückstände heute als Wettbewerbsnachteil erweisen würden.

In der Finanz- und Steuerpolitik plädiert Benoy für eine klimafreundliche Ausrichtung des Bankenplatzes, schlägt in den Unternehmen die Schaffung eines „budget du bien-être“ für die Arbeitnehmer vor und verteidigt die CO2-Steuer als ökologisch und sozial gerecht. Zu den prioritären Hausaufgaben der nächsten Regierung soll seiner Meinung nach die Steuerreform gehören.

