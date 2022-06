Die ADR hatte ihm Interessenkonflikte vorgeworfen. Jetzt ist der Abgeordnete als Vorsitzender des Observatoire de l'environnement zurückgetreten.

Rücktritt

Benoy legt Amt als Präsident des Observatoire de l'environnement nieder

Michèle GANTENBEIN

Der grüne Abgeordnete François Benoy legte am Donnerstag mit sofortiger Wirkung sein Amt als Vorsitzender des „Observatoire de l'environnement naturel“ nieder. Grund ist ein Gutachten des „Comité consultatif sur la conduite des députés“, das Zweifel an der Vereinbarkeit zwischen dem Abgeordnetenmandat und der Funktion als Präsident des Observatoire erhob, wie es in einer Pressemitteilung von Déi Gréng heißt.

Die ADR hatte dem Abgeordneten in einem offenen Brief vom 4. Mai 2022 Interessenkonflikte vorgeworfen und moniert, die Ausübung beider Mandate sei verfassungswidrig. Um jeden Zweifel aus dem Weg zu räumen, hatte Benoy das Gutachten in Auftrag gegeben und angekündigt, sich der Meinung des Gremiums zu beugen.

Benoy: Keine Interessenkonflikte

Er ist aber der Meinung, dass keine Unvereinbarkeit bestehe. Zu keinem Zeitpunkt habe ein persönliches oder finanzielles Interesse vorgelegen. „Das Sitzungsgeld für diese Tätigkeit entsprach 18,75 Euro pro Sitzung“, schreibt Benoy in der Pressemitteilung. 2020 habe eine Sitzung stattgefunden (18,75 Euro), 2021 habe er für sieben Sitzungen 131,25 Euro und 2022 für acht Sitzungen 150 Euro erhalten und diese Einkünfte stets in seiner Transparenzerklärung im Parlament vermerkt.

Des Weiteren habe er seinen Vorsitz unabhängig und ohne Weisung der Regierung ausgeführt, so dass kein Risiko einer Einflussnahme vorgelegen habe. "Mein Engagement im Observatoire galt einzig und allein dem Arten- und Naturschutz."

Die ADR zeigte sich am Donnerstag in einer Pressemitteilung zufrieden über den Rücktritt und die Einschätzung des „Comité consultatif sur la conduite des députés“.



Claude Origer, Berater im Umweltministerium, übernimmt den Vorsitz übergangsweise. Im Oktober 2022 übernimmt turnusmäßig ein Gemeindesyndikatvertreter den Vorsitz.





