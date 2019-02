Benny Berg ist tot

Diese Minister mussten ihr Amt niederlegen

Dass Minister ihr Amt zur Verfügung stellen, weil sie die politische Verantwortung für Fehlentwicklungen in ihrem Ministerium bzw. in einer ihnen unterstellten Behörde übernehmen, hat hierzulande Seltenheitscharakter. Und doch gibt es einige Beispiele in der Luxemburger Politik.