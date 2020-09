Personen mit Wohnsitz in Luxemburg, die für weniger als 48 Stunden nach Belgien reisen möchten, können dies ohne Einschränkung tun. Bei längeren Aufenthalten muss ein Formular ausgefüllt werden.

Belgien: Kurze Einreise für Luxemburger möglich

Wegen der gestiegenen Infektionszahlen mit dem Covid-19-Virus hat Belgien Luxemburg am 23. September zur „roten Zone“ erklärt. Reisende, die aus einem Risikogebiet nach Belgien zurückkehren, sind verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben und sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. In Luxemburg wohnhafte Personen, die für weniger als 48 Stunden nach Belgien reisen, müssen dies allerdings nicht tun. Das teilt das Außenministerium am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Außenminister Jean Asselborn (LSAP) hatte sich am Nachmittag mit seinem belgischen Amtskollegen Philippe Goffin beraten.

Ausgenommen von der Maßnahme sind zudem Personen, die über einen wichtigen Grund verfügen, wie beispielsweise Grenzpendler und Studenten. Alle Personen, die sich länger als 48 Stunden in Belgien aufhalten wollen, oder vor der Einreise länger als zwei Tage in Luxemburg waren, müssen das sogenannte Passenger Locator Formular (PLF) ausfüllen, unabhängig vom Grund ihrer Reise.

Deutschland stuft Luxemburg vorerst nicht als Risikogebiet ein Am Mittwochabend hat das Robert-Koch-Institut die Liste mit den Corona-Risikogebieten aktualisiert. Luxemburg ist vorerst nicht dabei.

Es soll zwar keine Einschränkungen an der Grenze geben, allerdings erinnert das Außenministerium noch einmal daran, dass man stets in der Lage sein muss, sich auszuweisen.

