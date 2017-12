(DS) - "Wir haben unser Ziel erreicht", so die Direktorin der Adem, Isabelle Schlesser, Beschäftigungsminister Nicolas Schmit und Jean-Jacques Rommes, administrateur délégué des Arbeitgeberverbands UEL, am Montag übereinstimmend.

Im März 2015 hatten die Arbeitsagentur und die "Union des entreprises luxembourgeoises" (UEL) sich in einem Abkommen darauf verständigt, 5.000 Erwerbslosen einen Job zu geben, dies zusätzlich zu den Arbeitslosen, die ohnehin vermittelt werden können. Schlesser, Schmit und Rommes zeigten sich im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz denn auch sichtlich zufrieden.



2015 konnten im Rahmen des Abkommens 1.555 Erwerbslose vermittelt werden, 2016 waren es dann schon 1.865 und in diesem Jahr werden es voraussichtlich 2.550 sein. Summa summarum konnten dank der Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsagentur und den Arbeitgebern somit in den drei vergangenen Jahren mehr als 5.900 Arbeitssuchende zusätzlich vermittelt werden. Die genauen Zahlen für 2017 liegen zwar noch nicht vor, doch die letzten Schätzungen seien vielversprechend, so Isabelle Schlesser.

Abkommen wird verlängert



Und weil sich die verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Adem und der UEL bewährt hat, soll das Abkommen um drei Jahre verlängert werden. Allerdings werden diesmal keine konkreten Zahlen festgelegt. Auch in den nächsten drei Jahren liegt dabei einer der Schwerpunkte auf der Aus- und Weiterbildung. Denn nur durch konsequente Weiterbildung gelingt es, die Kompetenzen der Erwerbslosen und die Ansprüche der Betriebe auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.



Insgesamt geht die Zahl der Arbeitslosen seit etwa zwei Jahren kontinuierlich zurück. Im Oktober waren bei der Adem 15.813 Arbeitssuchende eingeschrieben, sechs Prozent weniger als noch im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 5,8 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie noch bei 6,3 Prozent.



Die positive Entwicklung sei sicherlich der guten Konjunktur geschuldet, betonten Schlesser, Schmit und Rommes übereinstimmend. Aber nicht nur. Auch das Abkommen zwischen Adem und UEL habe dazu beigetragen.



Eine Frage des Vertrauens



Einer der wichtigsten Faktoren ist dabei sicherlich das größere Vertrauen der Betriebe in die Arbeitsagentur. So werden seit Reform wieder deutlich mehr freie Stellen bei Adem gemeldet. Seit 2012 vermeldet die Adem ein Plus von immerhin 30 Prozent.



Dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und der Adem in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, war bereits aus einer Umfrage hervorgegangen, die im April dieses Jahres vorgestellt worden war. 68 Prozent der teilnehmenden Betriebe gaben an, dass sie die Adem weiterempfehlen würden, sogar 96 Prozent der Unternehmen hatten sich belobigend über den Berater ausgesprochen, der sie betreut.

Mit einer ganzen Reihe von Unternehmen wurde über das Abkommen hinaus noch eine separate Konvention unterzeichnet: Sie dürfen sich "Entreprise partenaire pour l'emploi" nennen, weil sich sich ganz besonders für die Arbeitslosen engagieren. Ein spezielles Logo, eine Art Gütesiegel der Adem, weist auf das zusätzliche Engagement hin. Insgesamt haben 30 Betriebe bei dieser Aktion mitgemacht. Es wurde aber auch eine Konvention mit einem ganzen Berufsverband unterzeichnet.