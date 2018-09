Die nationale Datenschutzbehörde weist daraufhin, dass Behördenmitarbeiter regelmäßig unbegründet persönliche Daten erspähen.

Behörden missachten Datenschutz

Jonathan PONCHON Die nationale Datenschutzbehörde weist daraufhin, dass Behördenmitarbeiter regelmäßig unbegründet persönliche Daten erspähen.

Auf guichet.lu kann jeder Bürger des Großherzogtums abfragen, welche öffentlichen Behörden auf persönliche Daten zurückgegriffen haben. In vielen Fällen gibt es dafür Gründe, wie bei der Präsidentin der nationalen Datenschutzbehörde Tine Larsen – als das Justizministerium ihre Daten abgerufen hat. Auf Nachfrage erfuhr sie, dass diese Abfrage ihre Berechtigung hatte, schließlich wollte eines ihrer Familienmitglieder Luxemburger werden. Doch nicht jede behördliche Abfrage lässt sich erklären – ganz im Gegenteil. Auf diesen Missstand wies die nationale Datenschutzbehörde, "Commission Nationale pour la Protection des Données" (CNPD), während ihrer Jahrespressekonferenz am Donnerstagvormittag in Esch-Belval hin.



Behördliche Datenabfragen manchmal aus privatem Interesse

So verweist Thierry Lallemang, Kommissar der nationalen Datenschutzbehörde, darauf, dass einige Mitarbeiter von Behörden weniger aus beruflichen Gründen persönliche Daten abfragen, sondern aus privater Neugier. Strafrechtlich dagegen vorgehen könne die Nationale Datenschutzkommission freilich nicht, das verhindert das nationale Datenschutzgesetz, das am 1. August in Kraft getreten ist.



Strafen hängen vom Gutdünken der Behördenleiter ab

Während seit dem Inkrafttreten der europäischen Daten-Grundverordnung am 25. Mai drastische Maßnahmen gegen Datenmissbrauch in der Privatwirtschaft ergriffen werden können, hängen Strafmaßnahmen in öffentlichen Behörden einzig und allein vom Gutdünken des jeweiligen Leiters ab. Eine Ausnahme gibt es immerhin: Falls jemand sich nicht kooperationsbereit mit der nationalen Datenschutzkommission zeigt, kann sie den Rechtsweg gehen. Thierry Lallemang beschwichtigt jedoch. In der Regel werde intern hart durchgegriffen. Er könne sich gar an einen Fall erinnern, als jemand in den Vorruhestand versetzt wurde. Genaue Zahlen über den Missbrauch konnte die Nationale Datenschutzkommission aber nicht mitteilen.