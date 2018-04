Beamtenwillkür und kommunaler Schlendrian

Die privaten Bauträger kämpfen tagtäglich mit administrativen Hürden. Ihrer Ansicht nach haben die politischen Entscheidungen der vergangenen Jahre keine Lösungen, sondern neue Probleme geschaffen.

Als die Abgeordneten sich am 1. März im Plenum trafen, um ihre Vorschläge zur Lösung der Wohnungsnot zu präsentieren, schüttelte so mancher private Bauträger den Kopf. „Die Realität zeigt, dass keines dieser scheinheiligen politischen Programme notwendig wäre“, sagt einer von ihnen. Der Mann will unerkannt bleiben. Das ist verständlich. Ärger mit Verwaltungen kann er sich nicht leisten. Schließlich erteilen sie die Genehmigungen.



Womit wir denn auch schon beim Thema wären: den Genehmigungsprozeduren ...