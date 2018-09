Beamtengewerkschaft zeigt sich zufrieden

Anlässlich ihrer "Rentrée sociale" blickte die CGFP auf die vergangenen fünf Jahre zurück und äußerte gleich ihre Wünsche an die kommende Regierung.

"Es war nicht alles gut, aber vieles", so beschrieb Romain Wolff, Präsident der CGFP, die Zusammenarbeit mit der aktuellen Regierung. Die Staatsbeamtengewerkschaft stellte am Donnerstag im Zuge ihrer sozialen "Rentrée" ihre Sicht auf die vergangenen fünf Jahre dar. Das Positive überwiege, dennoch sieht man in einigen Bereichen noch Handlungsbedarf.



Zu den Aspekten, mit denen sich die CFGP zufrieden zeigt, gehört unter anderem die Abschaffung der umstrittenen 80-80-90-Regelung, die der Gewerkschaft schon länger ein Dorn im Auge war ...