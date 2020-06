Beamte unter Verdacht

Beamte stehen in der Pflicht, ihre Aufgaben unparteiisch, gerecht, gewissenhaft und uneigennützig zu erfüllen. Doch tun sie das auch?

In den Ministerien sitzen hohe Beamte, die sehr viel Macht haben. Sie haben Erfahrung, Wissen, Kontakte, Seilschaften. Minister brauchen und verlassen sich auf sie. Dass Beamte Dinge nach eigenem Gutdünken voranbringen, in eine bestimmte Richtung lenken oder blockieren, ist eine weit verbreitete Meinung in der Gesellschaft. Das Umweltministerium steht diesbezüglich ganz besonders in der Kritik.

Der Vorwurf: Das Ministerium bremst aus, ganz besonders bei der Ausweisung von neuen Bauflächen ...