Am 8. März ist internationaler Frauentag. An diesem Tag soll die Aufmerksamkeit auf die Rechte der Frauen gerichtet werden. Zu diesem Anlass stellen die Aktivistinnen der "JIF"- Plattform ihre Sensibilisierungskampagne vor.

Baustelle: Frauenrechte

Rosa Clemente Die Aktivistinnen der JIF-Plattform organisieren dieses Jahr die siebte Auflage der "Journée Internationale des Femmes" - (JIF). Das diesjährige, aufgegriffene Thema: die Prekarität der Frauen in Luxemburg.

Am Dienstag stellte die Aktionsplattform JIF in einer Pressekonferenz in Hinsicht auf den bevorstehenden Frauenwelttag am 8.März das diesjährige Thema ihrer Sensibilisierungskampagne vor: Die Prekarität der Frauen in Luxemburg. Ziel ihrer Kampagne ist es die Gesellschaft und die Politik zum Nachdenken aufzufordern, denn es besteht, so die Aktivistinnen, nicht nur im Ausland sondern auch in Luxemburg noch Handlungsbedarf was die Gleichberechtigung der Frauen angeht.

Viele Baustellen

"Luxemburg hat noch viele Baustellen, was die Gleichberechtigung der Frauen angeht", erklärt Anik Raskin, Direktionsbeauftragte des nationalen Frauenrats, und fügt hinzu, dass der 8. März dazu genutzt werden muss, um auf die noch bestehenden Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen aufmerksam zu machen. Die Plattform JIF stellt in diesem Rahmen ihre Forderungen an die Luxemburger Politik.

In einem Dokument fassen die Mitglieder der Frauenplattform die Punkte - oder wie sie es nennen, die sogenannten Baustellen - zusammen, an denen noch geschaufelt werden muss. Unter anderem sind klare Forderungen in Hinsicht auf den Arbeitsmarkt, die Steuerpolitik, die Pensionsrechte und die prekäre Situation einiger Alleinerziehenden zu finden. Auch globale, nicht nur an die Frau gebundene, politische Aspekte, wie das Recht auf soziale Sicherheit und auf eigenen Wohnraum, werden im Dokument angesprochen, das nach dem internationalen Frauentag an die entsprechenden Ministerien weitergereicht werden soll.

Die Illustration für die diesjährige Kampagne des JIF zeigt eine Frau mit einer Schaufel. Die Baustelle sollen die Rechte der Frauen in Luxemburg sein. Foto: JIF





Die in der Pressekonferenz am Dienstagmorgen angesprochenen Probleme werden am 8.März auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt in einer öffentlichen Aktion demonstriert. "Von 12 Uhr bis 14 Uhr werden auf der Plëss künstliche Baustellen aufgestellt, die die verschiedenen Problematiken der Frauenrechte hierzulande repräsentieren werden. Wir möchten die Gesellschaft, aber hauptsächlich die Politiker dazu auffordern diese sozialen Baustellen endlich einmal richtig anzupacken", erklärt Lisa Lomartire, Aktivistin bei der JIF-Plattform.

Auch auf kultureller Ebene hat der Weltfrauentag 2018 in Luxemburg einiges zu bieten. Zusammen mit dem Kulturzentrum Neimënster organisiert die JIF-Plattform auch die "Fête culturelle & féministe", die am Sonntag, den 11. März stattfinden wird. Konzerte, Workshops, Expositionen, Diskussionsrunden und einiges mehr stehen an diesem Tag auf dem Programm. Mehr dazu finden sie hier.