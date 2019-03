"Das gebe ich Ihnen schwarz auf weiß": Der Minister für Landesverteidigung und Mobilität strebt nach 2023 kein Amt in der Regierung mehr an.

Bausch will nach 2023 kein Ministeramt mehr annehmen

(jt) – Der Minister für Landesverteidigung und Mobilität, François Bausch, will nach seinem aktuellen Mandat einen Schlussstrich unter seine politische Karriere als Minister ziehen. Das erklärte der Politiker von Déi Gréng am Montagmorgen in einem Interview mit dem Sender 100,7. "Nach 2023 bin ich ganz sicher nicht mehr in der Regierung, das gebe ich Ihnen heute schon schwarz auf weiß." Zwei Legislaturperioden wären genug, so der 62-Jährige. Ob er sich nach 2023 noch politisch betätigen wolle, ließ Bausch offen.

Der frühere Erste Schöffe der Hauptstadt trat am 4. Dezember 2013 als Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur in die Regierung Bettel-Schneider ein. Nach der Parlamentswahl im vergangenen Herbst übernahm Bausch in der neu formierten blau-rot-grünen Koalition die Ressorts Landesverteidigung, Mobilität und öffentliche Arbeiten sowie Innere Sicherheit.