Bausch: Vorerst keine EU-Ausländer als Polizisten

Der dringende Personalbedarf bei der Polizei soll vorerst durch luxemburgische Bewerber gestillt werden. In Sachen Polizeiregister gibt Bausch Entwarnung.

(mth) - François Bausch, Minister für Innere Sicherheit, Verteidigung, Verkehr und öffentliche Bauten, sagte am Dienstagmorgen im Interview mit Radio 100,7, die Einstellung von EU-Ausländern in den Polizeidienst stelle in seinen Augen im Moment "keine Priorität" dar. Er stehe der Idee jedoch aufgeschlossen gegenüber und wolle nicht ausschließen, dass die Polizei irgendwann auf diese Mittel zurückgreifen könne, falls dies nötig sei.

Vorerst wolle man jedoch versuchen, verstärkt Luxemburger für eine Polizeikarriere anzuwerben, um den aktuellen Personalengpass in den Griff zu bekommen. "Luxemburg hat heute 600.000 Einwohner, mit den Grenzgängern halten sich täglich 800.000 Personen im Land auf. Wir können also nicht mit demselben Polizeiapparat weitermachen, wie jenem, als wir 400.000 Einwohner hatten".

Man wolle also jetzt versuchen, "mit modernen Rekrutierungsmethoden" mehr junge Leute für den Polizeidienst zugewinnen. In zwei bis drei Jahren werde man dann sehen, ob der neue Ansatz Früchte getragen habe.

Polizeiregister: automatisierte Löschung noch nicht umgesetzt

In Bezug auf die Polemik um das Polizeiregister, die in den vergangenen Wochen hohe Wellen schlug, gab sich François Bausch zuversichtlich, dass der aktuelle Gesetzesrahmen von 2018 angemessen sei: "Wir haben nichts entdeckt, was darauf hindeutet, dass das Gesetz unzureichend wäre. Wir führen jedoch eine weitere, tiefer gehende Analyse durch, um jegliche potenziellen Probleme zu identifizieren".

In diesem Zusammenhang laufe auch eine Untersuchung durch die Generalinspektion der Polizei (IGP), die vor allem die interne Praxis bei der Nutzung des Registers durchleuchten soll: "Ich will, dass die Polizei diese Prozesse genau kontrolliert, und das ist die Aufgabe der IGP. Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben".

Nachholbedarf gebe es jedoch bei der Umsetzung der automatisierten Archivierung der Registereinträge, wenn eine Ermittlung ohne Folgen eingestellt werde. Diese Prozedur sei im Gesetz zwar vorgesehen, aber unter anderem aufgrund der tief greifenden Reform bei der Polizei noch nicht umgesetzt. Dies wolle man nur so schnell wie möglich ändern.

In Zukunft würden solche Informationen bei Abschluss der Ermittlungen ohne Strafprozess automatisch archiviert und seine dann nur noch der Generalstaatsanwaltschaft zugänglich. Ferner würden jegliche Zugriffe auf das Polizeiregister sehr streng protokolliert, sodass jederzeit bekannt sei, wer wann und mit welcher Befugnis auch welche Daten zugegriffen habe.