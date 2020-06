RTL wollte einen Showdown zwischen "House of Automobile"-Chef Ernest Pirsch und Energieminister Claude Turmes. Der fiel aber aus - weil Turmes mit Mobilitätsminister François Bausch rochiert hatte.

Bausch und Pirsch im Interview: Vergleichsweise versöhnlich

Tom RUEDELL RTL wollte einen Showdown zwischen "House of Automobile"-Chef Ernest Pirsch und Energieminister Claude Turmes. Der fiel aber aus - weil Turmes mit Mobilitätsminister François Bausch rochiert hatte.

Es sollte ein "Face à face" erster Güte werden, so wollte es zumindest RTL: Ernest Pirsch, der Präsident des "House of Automobile" sollte an diesem Samstag in der Sendung "Background" auf den grünen Energieminister Claude Turmes treffen. Doch der hatte abgesagt, statt seiner war Vizepremier und Mobilitätsminister François Bausch gekommen, um seinen Parteifreund zu vertreten - nach Absprache, wie Bausch betonte, weil das Thema der Mobilitätsentwicklung dann doch eher in sein, also Bauschs, Ressort falle.

Und so wurde es dann nicht wirklich viel mit der geplanten Konfrontation, die sich an der Äußerung von Turmes hätte aufhängen sollen, dass Firmenfuhrparks künftig zu 100% elektrisch sein müssten, wenn Unternehmen und Arbeitnehmer weiterhin Steuervorteile auf Leasingwagen nutzen wollten. Die Frage an Pirsch kam natürlich trotzdem. Die Branche sei ob Turmes' Ankündigung "vum héije Päerd gefall", gab Pirsch zur Antwort, der Satz sei nicht nur unglücklich sondern auch schlecht getimed gewesen.

Turmes ist falsch verstanden worden. François Bausch

Sein Gegenüber relativierte: Ein Face-à-face wolle er sowieso nicht, so Bausch einleitend, eine Mobilitätsveränderung gehe nur gemeinsam und partnerschaftlich. Claude Turmes sei "falsch verstanden worden" - an den Leasingregeln werde sich so schnell nichts ändern. Allerdings gehe es darum, den Druck auf die Hersteller zu erhöhen, um die europäischen Normen zu erfüllen - und dazu müsse das Leasing nunmal nach und nach angepasst werden. Aber: "Wir wollen gemeinsam den Markt beobachten und eine Lösung finden."

Wenn der Grenzgänger zuhause kauft, haben wir ökonomisch wie ökologisch nichts davon. Ernest Pirsch

Der Markt, konterte Pirsch, zeige aber, dass E-Mobilität nicht nachgefragt werde. Was sich mit Abstand am meisten verkaufe, seien Verbrenner, der E-Anteil sei verschwindend gering. Die Leasing-Problematik, so Pirsch, könne zum Bumerang werden: Wenn ein Leasingfahrzeug für Grenzgänger Teil des Gehalts sei und deren daran gekoppelter Steuervorteil irgendwann zum Nachteil würde, kauften diese Arbeitnehmer sich ihr nächstes Fahrzeug woanders - wahrscheinlich auf ihrer Seite der Grenze. Ökologisch sei das dann auch nicht.

Gorbatschow und die Revolution

Mobilitätsminister Bauch bemühte daraufhin das berühmte Gorbatschow-Zitat "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben": Um das zu vermeiden, gelte es ja eben, den ganzen Sektor für eine im Gang befindliche Trendwende zu sensibilisieren. Später wurde er drastischer: "Wir stehen am Vorabend einer Mobilitätsrevolution".

Das enthob ihn allerdings nicht der Verpflichtung, erneut seinen Kollegen Turmes verteidigen zu müssen. Der habe gesagt, so Pirsch, er "glaube nicht an den Plugin-Hybrid". Diese Antriebsmethode sei aber doch nun einmal umweltfreundlicher als reine Verbrenner. "Wir setzen auf den Plugin-Hybrid", beruhigte Bausch, er selbst fahre als Dienstwagen auch einen. "Claude Turmes denkt manchmal sehr kompromisslos, er weiß aber auch selbst, dass es ohne Zwischenschritte nicht geht."

Ein Problem, das aber nun mal da sei: Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern zum Plug-In-Hybrid noch eine "Benzinkarte" als Teil des "package salarial" zur Verfügung stellten, laufe der ökolögische Effekt des Hybrids Gefahr zu verpuffen, wenn der Fahrer dann ständig nur den Benzinmodus nutze, weil der für ihn ja günstig und bequem sei. Das Fazit des Ministers: Man müsse eben genau hinschauen - bei den verschiedenen Antriebsarten, aber auch bei der Art, wie sie eingesetzt werden.

Die ganz großen Attacken blieben dann auch weiterhin aus, die Sendung endete versöhnlich: Es gebe nicht nur "die eine Technologie", man sei nicht gegen die E-Mobilität, sondern für ein "friedliches Miteinander", konzedierte "House-of-Automobile"-Chef Pirsch. Mobilitätsminister Bausch beteuerte seinerseits, er habe niemals vorgehabt und auch weiterhin nicht geplant, Politik gegen das Auto zu machen - "aber für eine andere Mobilität".

