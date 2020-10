Bei der Überführung des Militärtransporters nach Belgien flog dieser einige Umwege - was einem Abgeordneten sauer aufstößt.

Bausch steht zu "Ehrenrunden" der A400M

Nachdem der brandneue Militärflieger vom Typ A400M in Findel in Empfang genommen und auch von Großherzog Henri begutachtet wurde, startete der Transporter am Freitag in Richtung Melsbroek, wo er stationiert und in Zusammenarbeit mit den belgischen Autoritäten betrieben wird.

Die Flugroute des A400M führt in Schleifen über fast ganz Belgien. Screenshot: FlightAware

Auf dem Flug nach Belgien drehte der Transporter einige Ehrenrunden, nachdem die Maschine das Luxemburger Land an der Nordspitze verlassen hatte, flog sie eine Schleife über fast ganz Belgien- was den Piraten-Abgeordneten Marc Goergen veranlasste, sich bei Armeeminister François Bausch nach dem Sinn dieses Fluges zu erkundigen. Unter anderem wollte er wissen, ob es noch vertretbar sei, Treibstoff und Ressourcen für eine „Spazierfahrt“ zu verbrauchen. Zudem macht der Abgeordnete sich Gedanken über die Lärmbelästigung während des unnötig langen Überführungsfluges.

„Würdigung angebracht “

Bausch sieht das in seiner Antwort anders: Klimaschutz und Ressourcenschonung bedeuten für ihn nicht, dass man Feierlichkeiten komplett abschaffen soll. Durch die Zusammenarbeit der Verteidigungskräfte auf EU-Ebene würden durch eine gesteigerte Effizienz weniger Ressourcen verbraucht. In diesem Sinn sei es angebracht, das aufwändige Projekt des luxemburgischen Militärtransporters gebührend zu feiern.

