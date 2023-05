Die Untersuchung des Vorfalls vom Sonntag laufe, so der Mobilitätsminister. Er sei in ständigem Kontakt mit den Ermittlern.

Nach 747-Notlandung

Bausch: "Fuel Dumping wahrscheinlich nicht über Luxemburg"

Im Nachgang der Cargolux-Notlandung vom vergangenen Sonntag meldet sich am Mittwochnachmittag Mobilitätsminister und Vize-Premier François Bausch zu Wort. Er bedanke sich zunächst bei allen Teams für die Arbeit vor Ort bis zur Wiedereröffnung der Landebahn, so Bausch in einer Mitteilung seines Ministeriums.

Die Administration des enquêtes techniques und die Direction de l'aviation civile hätten eine technische Untersuchung begonnen, die aber noch nicht abgeschlossen sei. Zweck der Untersuchung sei eine Risikoeinstufung des Vorfalls. Die beiden Behörden seien in ihrer Arbeit unabhängig und arbeiteten ohne Einmischung des Ministeriums, heißt es weiter. Ein Besuch vor Ort habe bereits stattgefunden, es obliege jetzt den beiden Institutionen, „zu gegebener Zeit“ über die Ergebnisse der Untersuchung zu berichten. Die Regierung werde sich bis dahin jeglicher Äußerungen zu dem Unfall enthalten. Auch Cargolux dankt den Rettungsteams und versichert, man werde alles tun, damit die Ursache des Zwischenfalls geklärt werde. Richard Forson, CEO der Frachtfluggesellschaft, entschuldigt sich in einer Mitteilung bei den Passagieren der in der Folge des Zwischenfalls umgeleiteten oder annullierten Flüge für die daraus resultierenden Unannehmlichkeiten.

Das Ablassen von Treibstoff (fuel dumping), durch das ein Flugzeug in Notsituationen leichter gemacht wird, sei im belgischen und luxemburgischen Luftraum klar geregelt. Die betroffene Cargolux-Maschine vom Typ B747-400F habe das Kerosin hauptsächlich in den Ardennen in einer Mindesthöhe von 10.000 Metern abgelassen. Die Mitteilung des Ministeriums beruft sich weiter auf Studien der United States Air Foirce, wonach Kerosin ab einer Höhe von 5.000-6.000 Fuß (1.500-1.800 m) vollständig in der Atmosphäre verdunstet. Es sei unwahrscheinlich, so das Ministerium, dass das luxemburgische Hoheitsgebiet vom Kerosinablass am Sonntag betroffen war.

Bauschs Ministerium sei „in ständigem Kontakt mit seinen Behörden“, um die weitere Entwicklung des Vorfalls zu verfolgen. Man wolle die Öffentlichkeit stets auf transparente Weise informieren.

Was war passiert? Am frühen Sonntagabend musste eine Boeing 747 der Luxemburger Frachtlinie Cargolux kurz nach dem Start vom Flughafen Findel wegen Problemen mit dem Fahrwerk umkehren und notlanden. Zu diesem Zweck hatten die Piloten einen sogenannten „fuel dump“ initiiert, um das Gewicht des vollgetankten Flugzeuges für eine Notlandung möglichst schnell zu reduzieren. Als die Maschine auf der Landebahn am Findel aufsetzte, riss ein Teil des Fahrwerks ab, wurde durch die Luft geschleudert und kam auf einem Grünstreifen neben der Landebahn zu liegen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

