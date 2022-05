Bis Donnerstag ist Armeeminister François Bausch in Lettland und Litauen unterwegs. Dabei wird der Ukraine-Krieg mit den Folgen dominieren.

Bausch besucht die Balten

Marc SCHLAMMES Bis Donnerstag wird Armeeminister und Vize-Premier François Bausch (Déi Gréng) in Lettland und Litauen unterwegs ist. Dabei wird der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen dominieren.

Der Schatten des Krieges in der Ukraine schwebt über dem Arbeitsbesuch von Vize-Premier und Armeeminister François Bausch (Déi Gréng) in Lettland und Litauen. Bei den verschiedenen Unterredungen werden folglich auch die europäische Sicherheit und die Sorgen der baltischen Staaten um ihre eigene Sicherheit eine zentrale Rolle spielen.

Geografisch grenzt Lettland sowohl an Russland als auch an dessen treuen Vasallen Weißrussland; Litauen hat unter anderem eine gemeinsame Grenze zu Weißrussland und aufgrund der Exklave Kaliningrad eine besondere Beziehung zu Russland.

Aufgrund ihrer Geschichte - Lettland, Litauen und Estland wurden infolge des Molotow/Ribbentrop-Paktes im Frühjahr 1940 von der damaligen Sowjetunion besetzt und verloren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als sowjetische Teilrepubliken ihre Unabhängigkeit bis 1990 - haben die Menschen in den baltischen Staaten ein von Misstrauen geprägtes Verhältnis zu Russland. Schon lange vor der russischen Invasion der Ukraine waren denn auch mahnende Stimmen aus dem Baltikum unüberhörbar.

Ihre NATO-Mitgliedschaft und dessen Bündnis-Artikel 5 sehen beide Länder als wichtige Garantie für den Fortbestand ihrer territorialen Souveränität. Die Nordatlantische Partnerschaft betreibt in Lettland das „Strategic Communications Centre of Excellence“ (Stratcom) und ist in Litauen mit der „Enhanced Forward Presence“ stationiert.

Beide gehören zum Besuchsprogramm von Minister Bausch, der unter anderem von Armeechef Steve Thull begleitet wird. Luxemburg selbst beteiligt sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs mit sechs Soldaten an der militärischen Präsenz der NATO in Litauen, die zum Ziel hat, einen möglichen konventionellen Angriff abzuwehren. Zudem hat das Großherzogtum finanziell zum Aufbau des Militärcamps in Rukla beigetragen.

