Henri Kox erklärt, welche Analysen er im Bereich Logement durchführen lässt und François Bausch nimmt Stellung zum Adapto.

Fragestunde im Parlament

Bausch arbeitet an Verbesserung des Adapto und Mobibus

Michèle GANTENBEIN Henri Kox erklärt, welche Analysen er im Bereich Logement durchführen lässt und François Bausch nimmt Stellung zum Adapto.

Es war die erste Fragestunde an die Regierung seit den Osterferien und es war eine kurze Fragestunde. Elisabeth Margue (CSV) wollte von Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) wissen, welche Analysen sein Ministerium durchführen hat lassen und was dabei herausgekommen ist - dies vor dem Hintergrund der aufsehenerregenden parlamentarischen Frage, die der Minister mit einem Katalog an Gegenfragen beantwortet hatte.

Sein Ministerium arbeite an einer ganzen Reihe von Untersuchungen, das Problem sei gewesen, erst einmal an die dafür nötigen Daten zu kommen, so Henri Kox. Sechs Bereiche würden derzeit analysiert: Preisentwicklung, Baulandpotenzial, Erstkäufer, staatliche Hilfen sowie Daten zu möglichen Nutznießern von erschwinglichem Wohnraum. Kox stellte eine Kommissionssitzung Ende Mai in Aussicht, bei der das Observatoire de l'habitat Fragen zu den unterschiedlichen Bereichen, die untersucht werden, beantwortet.

Wenn alles schlecht wäre, würden nicht so viele Menschen den Busdienst nutzen. François Bausch, Transportminister

Adapto und Mobibus

Cécile Hemmen (LSAP) konfrontierte Transportminister François Bausch mit den Problemen beim Busdienst Adapto und Mobibus, die in der Vergangenheit zu wütenden Leserbriefen geführt hatten. Es sei nicht alles nur schlecht, versuchte Bausch die Vorwürfe zu relativieren und wies darauf hin, dass viele Nutzer zufrieden seien und dass die Zahl der Nutzer beim Adapto von ehemals 4.000 auf heute 7.000 gestiegen sei und 4.500 Personen aktuell den Mobibus nutzen. „Wenn alles schlecht wäre, würden nicht so viele Menschen den Busdienst nutzen“, so Bausch.

Einführung des Mobibus verläuft nicht ohne Probleme In einer parlamentarischen Anfrage weist der DP-Abgeordnete Max Hahn auf Missstände im Zusammenhang mit dem neuen Transport Mobibus hin.

Grund für die Probleme sind Bausch zufolge eine sich normalisierende Verkehrssituation nach der Pandemie, aber auch die von einer externen Firma entwickelte Software. Er stehe mit den Vereinigungen im Austausch und sei dabei eine Plattform aufzubauen, die sich mit den Problemen im Detail beschäftigt. Man arbeite an der Verbesserung und Vereinfachung der Reservierungsplattform und zum 1. Mai werde man die Fahrzeiten von 22 auf 23 Uhr ausweiten, um den Wünschen der Nutzer entgegenzukommen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass es sich bei den Busdiensten um Sammeltaxis handle und nicht um einen individuellen Transport.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.